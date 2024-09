TvBlog anche oggi, sabato 14 settembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 14 settembre 2024: canali generalisti

Rai 1 – TIM Music Awards (ore 21.30) Carlo Conti e Vanessa Incontrada, per la tredicesima volta insieme per consegnare i prestigiosi premi della musica italiana. Dall’Arena di Verona.

(ore 21.20) Avventura, scoperta, indagine. Un viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia. Italia 1 – Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo (film, ore 21.20) I primi passi per diventare un cattivo cattivissimo del 12enne Felonius Gru, insieme con il suo piccolo esercito di pasticcioni servitori giallastri.

I programmi della sera in tv, 14 settembre 2024: canali tematici

Twentyseven (ch. 27) – Gerystoke: La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie (ore 21:15) Rilettura della leggenda di Tarzan, allevato dalle scimmie e poi entrato in contatto con la civilta’.

I programmi della sera in tv, 13 settembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Insospettabili sospetti (film, ore 21:15) Colpo grosso in grande stile in una commedia con Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin. Tre amici di lunga data scoprono che i loro fondi pensione sono andati in fumo.

