TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 14 agosto 2024

TvBlog anche oggi, mercoledì 14 agosto 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 14 agosto 2024: canali generalisti

La7 – C’era una volta il novecento (film ore 21.30) Winston Churchill e Adolf Hitler: due forti personalita’, la cui inimicizia ha contraddistinto il 900 come ‘l’eta’ degli estremi’..

(ore 21.30) Germano Lanzoni racconta l’essere umano e le dipendenze croniche di massa. Una su tutte: Milano, raccontata dal King della City. Rai 3 – Viareggio 1969 (ore 23.15) Il 31 gennaio del 1969, a Viareggio, sparisce un bambino di 12 anni, Ermanno Lavorini. La sera stessa la famiglia riceve la richiesta di un riscatto. Inizia così il primo caso di rapimento di un minore in Italia.

I programmi della sera in tv, 14 agosto 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) Il mercante di stoffa (film, ore 21:10) Siamo negli anni Trenta, in Marocco, dove dall’Italia arriva un commerciante di tessuti in viaggio d’affari verso il Sud del paese. Qui Alessandro incontrerà Najiba, giovane operaia araba, promessa sposa a Omar, figlio del padrone dello stabilimento dove la ragazza lavora. L’italiano s’innamora follemente di lei, e lei di lui, ma siamo in un’epoca e in un luogo in cui le relazioni clandestine non hanno vita facile.

(ch. 30) – (film, ore 21:10) Quando Mark scopre che la sua fidanzata Connie ha accettato di sposarlo solo per i suoi soldi, decide di renderle la vita impossibile. Cine 34 (ch. 34) – Ferragosto O.K. (film, ore 21:05) Ferragosto, tempo di vacanza e di evasione. Il Grand Hotel International si riempie di ospiti in cerca di avventure sentimentali ed appassionate storie d’amore.

I programmi della sera in tv, 14 agosto 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 301/NOW) – Ligabue – 30 anni in un giorno (film, ore 21:15) Ligabue fa i conti con i suoi ricordi e con la sua carriera nel biopic incentrato sul leggendario concerto di Campovolo del 2022.

(ch. 304/NOW) – (film, ore 21:00) Avventuroso film d’animazione tratto dalla celebre serie tv anime. Molti anni dopo la distruzione del pianeta Vegeta, i guerrieri Saiyan ingaggiano una battaglia contro Broly. Sky Cinema Suspense (ch. 306/NOW) – Il caso Thomas Crawford (film, ore 21:00) Thriller con Anthony Hopkins e Ryan Gosling. Un uomo si auto-accusa dell’omicidio della moglie, che lo tradiva con un poliziotto. Ma il suo e’ un piano diabolico.