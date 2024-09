TvBlog anche oggi, venerdì 13 settembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 13 settembre 2024: canali generalisti

Rai 1 – TIM Music Awards (ore 21.30) Carlo Conti e Vanessa Incontrada, per la tredicesima volta insieme per consegnare i prestigiosi premi della musica italiana. Dall’Arena di Verona.

I programmi della sera in tv, 13 settembre 2024: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) – Steno (ore 21:15) Stefano Vanzina, in arte Steno, uno dei registi più prolifici del cinema italiano, è il protagonista dello Speciale di Rai Cultura con la regia di Raffaele Rago, “Steno”. Il figlio Enrico, insieme a molti che lo hanno conosciuto e ci hanno lavorato, regalano il ritratto affettuoso e commovente di un talento straordinario.

I programmi della sera in tv, 13 settembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – La teoria del tutto (film, ore 21:15) Oscar a Eddie Redmayne, al fianco di Felicity Jones nel biopic sullo scienziato Stephen Hawking: una vita segnata dalla malattia, dalla scienza e dall’insuperabile amore per la moglie Jane.

