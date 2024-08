TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 13 agosto 2024

TvBlog anche oggi, martedì 13 agosto 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 13 agosto 2024: canali generalisti

Rai 2 – Cocktail (film ore 21.30) Il giovane e disoccupato Brian Flanagan, accetta un posto da barista in un modestissimo locale. Grazie all’aiuto del suo boss, Douglas Koglan, scopre il “potere” di come, con uno shaker, si possano fare soldi e fascino, diventando così la star dell’Upper East Side di Manhattan. Il successo lo porta in Jamaica dove cerca di evolvere la sua dote in business, ma non prima di aver fatto i conti con i sentimenti e la durezza della vita. Una candidatura ai Golden Globes..

(film ore 21.30) Il giovane e disoccupato Brian Flanagan, accetta un posto da barista in un modestissimo locale. Grazie all’aiuto del suo boss, Douglas Koglan, scopre il “potere” di come, con uno shaker, si possano fare soldi e fascino, diventando così la star dell’Upper East Side di Manhattan. Il successo lo porta in Jamaica dove cerca di evolvere la sua dote in business, ma non prima di aver fatto i conti con i sentimenti e la durezza della vita. Una candidatura ai Golden Globes.. Rete 4 – Psycho (ore 21.30) Capolavoro di A. Hitchcock, che dichiaro’ che il 33% dell’effetto di Psycho era dovuto alla musica. La scena della doccia, in origine era senza commento musicale..

(ore 21.30) Capolavoro di A. Hitchcock, che dichiaro’ che il 33% dell’effetto di Psycho era dovuto alla musica. La scena della doccia, in origine era senza commento musicale.. La7 – Le regole della casa del sidro (ore 21.20) Negli anni ’40, un ragazzo cresciuto da un medico abortista si trasferisce nella casa del sidro. Conoscera’ il mondo e l’amore..

I programmi della sera in tv, 13 agosto 2024: canali tematici

Rai Storia (ch. 54) Omaggio a Piero Angela (dalle 18:30) Per ricordare Piero Angela, scomparso il 13 agosto 2022, Rai Cultura propone un doppio appuntamento: si comincia con “Piero Angela: raccontare la scienza” che ripercorre la sua carriera da quando era inviato fino alla lunga serie di “Quark” e “Superquark”. A seguire, sempre su Rai Storia, “Prima pagina: otto ore di Waterloo, uno dei primissimi documentari storici firmati Piero Angela, risalente al 1965, a 150 anni dalla battaglia che vide la sconfitta di Napoleone.

(ch. 54) (dalle 18:30) Per ricordare Piero Angela, scomparso il 13 agosto 2022, Rai Cultura propone un doppio appuntamento: si comincia con “Piero Angela: raccontare la scienza” che ripercorre la sua carriera da quando era inviato fino alla lunga serie di “Quark” e “Superquark”. A seguire, sempre su Rai Storia, “Prima pagina: otto ore di Waterloo, uno dei primissimi documentari storici firmati Piero Angela, risalente al 1965, a 150 anni dalla battaglia che vide la sconfitta di Napoleone. IRIS (ch. 22) – Gli uomini della terra selvaggia (film, ore 21:25) Due ex detenuti fanno ritorno in una cittadina mineraria, dov’erano stati arrestati tempo prima, poco dopo aver scoperto un ricco filone d’oro..

(ch. 22) – (film, ore 21:25) Due ex detenuti fanno ritorno in una cittadina mineraria, dov’erano stati arrestati tempo prima, poco dopo aver scoperto un ricco filone d’oro.. La 5 (ch. 30) – Piccolo grande amore (film, ore 21:10) Favola romantica in cui la principessa Sofia, Barbara Snellenburg, si innamora di un maestro di windsurf, Raoul Bova, e rifiuta un matrimonio combinato..

(ch. 30) – (film, ore 21:10) Favola romantica in cui la principessa Sofia, Barbara Snellenburg, si innamora di un maestro di windsurf, Raoul Bova, e rifiuta un matrimonio combinato.. Rai 5 (ch. 54) – The Doors – Live at Hollywood Bowl 1968 (ore 23:00) Lo storico concerto dei Doors del 5 luglio 1968 all’Hollywood Bowl. Le musiche immortali della band di Jim Morrison, Ray Manzarek, Robby Krieger e John Densmore rivivono in questo documento accuratamente restaurato e proposto da Rai 5

I programmi della sera in tv, 13 agosto 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – A casa tutti bene (film, ore 21:15) Piefrancesco Favino e Stefano Accorsi nel film corale di Gabriele Muccino. Gli equilibri di una famiglia si sfaldano durante un soggiorno forzato su un’isola del Mediterraneo.

(ch. 301/NOW) – (film, ore 21:15) Piefrancesco Favino e Stefano Accorsi nel film corale di Gabriele Muccino. Gli equilibri di una famiglia si sfaldano durante un soggiorno forzato su un’isola del Mediterraneo. Sky Cinema Suspance (ch. 306/NOW) – Angeli e demoni (film, ore 21:00) Ron Howard dirige nuovamente Tom Hanks in un thriller tratto dal bestseller di Dan Brown. Uno studioso e’ chiamato a decifrare un simbolo enigmatico. E’ l’inizio di una serie di misteri.

(ch. 306/NOW) – (film, ore 21:00) Ron Howard dirige nuovamente Tom Hanks in un thriller tratto dal bestseller di Dan Brown. Uno studioso e’ chiamato a decifrare un simbolo enigmatico. E’ l’inizio di una serie di misteri. Sky Cinema Drama (ch. 307/NOW) – Mi chiamo Sam (film, ore 21:00) Sean Penn, Dakota Fanning, Michelle Pfeiffer e Laura Dern in un commovente film sui rapporti familiari. Un’avvocatessa aiuta un padre disabile ad ottenere la custodia della figlia.