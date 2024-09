I consigli di TvBlog sui programmi della sera in TV, 12 settembre 2024: al via la nuova edizione di X Factor su Sky e Piazzapulita su La7.

TvBlog anche oggi, giovedì 12 settembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 12 settembre 2024: canali generalisti

Rai 1 – Kostas (ore 21.30) La serie è ambientata nella Grecia del 2009 dove Kostas Charitos (interpretato da Stefano Fresi) è a capo della Sezione Omicidi della Polizia di Atene. Scomodo, ruvido, ma mosso da un profondo senso di giustizia, Kostas è il commissario creato da Petros Markaris, sceneggiatore e scrittore di fama internazionale grazie ai romanzi dedicati a questo personaggio d’altri tempi. .

Italia 1 – The Batman (ore 21.20) Quando un killer prende di mira l'elite di Gotham Bruce Wayne, nei panni di Batman, dovra' indagare per sconfiggere il male e ottenere vendetta.

La7 – Piazzapulita (film, ore 21.30) Al centro del programma le inchieste e i reportage della squadra di Corrado Formigli che anche quest'anno racconteranno il Paese e i grandi eventi in corso a livello internazionale. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, il rettore dell'Universita per Stranieri di Siena Tomaso Montanari, la professoressa NadiaUrbinati, i giornalisti Mario Calabresi, Francesco Cancellato e Paolo Mieli e la storica Michela Ponzani.

I programmi della sera in tv, 12 settembre 2024: canali tematici

Twentyseven (ch. 27) – E.T. – L’extraterrestre (film, ore 21:05) Tre Premi Oscar e due Golden Globe per questo cult di fantascienza diretto da Steven Spielberg. La tenera amicizia tra un bambino e un alieno.

Rai 5 (ch. 23) – Sting – Live at Chambord (film, ore 22:45) Il Rinascimento e il rock. Sulla stessa scena, il Castello di Chambord e Sting. Due monumenti in dialogo nel concerto del tour "My Songs" del 28 giugno 2022. La rockstar britannica porta sul palco del patrimonio Unesco i successi della sua carriera da solista e di quella con i Police in "Sting Live at Chambord".

I programmi della sera in tv, 12 settembre 2024: canali satellitari

Sky Uno (ch. 108/NOW) – X Factor 2024 – Le audizioni (ore 21:15) Parte X Factor! Gli aspiranti concorrenti devono conquistare il voto della nuova giuria: Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Manuel Agnelli. Alla conduzione Giorgia.

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – I goonies (film, ore 21:00) Richard Donner firma una memorabile avventura ideata e prodotta da Steven Spielberg. Un gruppo di ragazzi trova una mappa che conduce al leggendario tesoro di un pirata.

Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – Campioni (film, ore 22:45) Bobby Farrelly dirige Woody Harrelson in una commedia sulla redenzione. Condannato ai servizi sociali, un irascibile coach di basket si trovera' ad allenare una squadra di ragazzi disabili