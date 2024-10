TvBlog consiglia i programmi della sera in tv oggi, 12 ottobre 2024

I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, sabato 12 ottobre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 12 ottobre 2024: canali generalisti

Rai 1 – Ballando con le stelle (ore 20.35) “Ballerini per una notte” della terza puntata saranno Fabio Caressa e la moglie Benedetta Parodi. Benedetta Parodi ballerà una samba sulle note del brano “La partita di pallone” di Rita Pavone accompagnata dal ballerino Samuel Santarelli, mentre Fabio Caressa ballerà una samba sulle note della canzone “Il baccalà” di Nino Ferrer, insieme alla ballerina Maria Ermachkova. Infine saranno protagonisti insieme di un tango sulle note di “Un amore così grande”. .

(ore 20.35) “Ballerini per una notte” della terza puntata saranno Fabio Caressa e la moglie Benedetta Parodi. Benedetta Parodi ballerà una samba sulle note del brano “La partita di pallone” di Rita Pavone accompagnata dal ballerino Samuel Santarelli, mentre Fabio Caressa ballerà una samba sulle note della canzone “Il baccalà” di Nino Ferrer, insieme alla ballerina Maria Ermachkova. Infine saranno protagonisti insieme di un tango sulle note di “Un amore così grande”. . Rai 3 – Gabriella (ore 21.20) Rai Documentari rende omaggio a Gabriella Ferri con “Gabriella”, un documentario coprodotto da Red Film con Rai Documentari e Cinecittà e un racconto intimo della vita di Gabriella Ferri, dalla nascita nel quartiere di Testaccio, fino al successo degli anni Ottanta.

(ore 21.20) Rai Documentari rende omaggio a Gabriella Ferri con “Gabriella”, un documentario coprodotto da Red Film con Rai Documentari e Cinecittà e un racconto intimo della vita di Gabriella Ferri, dalla nascita nel quartiere di Testaccio, fino al successo degli anni Ottanta. Canale 5 – Tu si que vales (ore 21.30) Il palco che accoglie tutti i talenti che verranno giudicati da Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e il “popolo” di Sabrina Ferrilli.

(ore 21.30) Il palco che accoglie tutti i talenti che verranno giudicati da Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e il “popolo” di Sabrina Ferrilli. Italia 1 – L’era glaciale (ore 21.50) Un mammut, una tigre, un protoscoiattolo e un bradipo si uniscono per restituire un cucciolo di essere umano alla sua tribù.

I programmi della sera in tv, 12 ottobre 2024: canali tematici

Rai Gulp (ch. 42) – Echo – Il mio delfino (film, ore 21:10) Luke è un ragazzino di dieci anni ed è un bravo nuotatore che, dopo la prematura perdita della madre, si allontana dallo sport. Il padre organizza una vacanza con lui e la sorella alle Bahamas cercando di riavvicinarlo alla sua grande passione per il mare. Luke non è molto contento di partire, ma arrivati a destinazione dovrà ricredersi quando incontra un piccolo delfino che si è smarrito. Il ragazzo lo aiuterà a ricongiungersi con il suo branco prima che venga fatto prigioniero dai cacciatori di frode. Il delfino giocoso e affettuoso lo aiuterà a trovare il coraggio di tornare in acqua e tra loro si creerà un profondo legame che cambierà le loro vite..

(ch. 42) – (film, ore 21:10) Luke è un ragazzino di dieci anni ed è un bravo nuotatore che, dopo la prematura perdita della madre, si allontana dallo sport. Il padre organizza una vacanza con lui e la sorella alle Bahamas cercando di riavvicinarlo alla sua grande passione per il mare. Luke non è molto contento di partire, ma arrivati a destinazione dovrà ricredersi quando incontra un piccolo delfino che si è smarrito. Il ragazzo lo aiuterà a ricongiungersi con il suo branco prima che venga fatto prigioniero dai cacciatori di frode. Il delfino giocoso e affettuoso lo aiuterà a trovare il coraggio di tornare in acqua e tra loro si creerà un profondo legame che cambierà le loro vite.. Twentyseven (ch. 27) – Niente da dichiarare? (ore 21:15) Dal regista di “Giu’ al Nord”. Con la nascita dell’UE, un doganiere belga ed uno francese vedono scomparire il loro posto di lavoro.

I programmi della sera in tv, 12 ottobre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Maria Regina di Scozia (film, ore 21:15) Saoirse Ronan e Margot Robbie in un biopic alla corte d’Inghilterra. Maria Stuarda lascia la corona di Francia e torna in patria per rivendicare il trono su cui siede Elisabetta I.

(ch. 302/NOW) – (film, ore 21:15) Saoirse Ronan e Margot Robbie in un biopic alla corte d’Inghilterra. Maria Stuarda lascia la corona di Francia e torna in patria per rivendicare il trono su cui siede Elisabetta I. Sky Cinema Ritorno al futuro (ch. 303/NOW) – Ritorno al futuro (film, ore 21:15) Michael J.Fox nel primo capitolo della trilogia cult di Robert Zemeckis. Anni ’80: con una macchina del tempo, l’adolescente Marty McFly finisce nel 1955 e incontra i suoi futuri genitori.

(ch. 303/NOW) – (film, ore 21:15) Michael J.Fox nel primo capitolo della trilogia cult di Robert Zemeckis. Anni ’80: con una macchina del tempo, l’adolescente Marty McFly finisce nel 1955 e incontra i suoi futuri genitori. Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) La volpe e la bambina (film, ore 21:00) Dal regista di “La marcia dei pinguini”, Luc Jacquet, una fiaba sull’amicizia con la voce narrante di Ambra Angiolini. Una bambina incontra una volpe e si ritrova in una grande avventura