TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 12 agosto 2024

TvBlog anche oggi, lunedì 12 agosto 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 12 agosto 2024: canali generalisti

Rai 3 – Kilimangiaro (ore 21.30) Torna il Kilimangiaro in prima serata condotto da Camila Raznovich con vecchi e nuovi “compagni di viaggio” lungo il corso della trasmissione.

Rete 4 – Ufficiale e gentiluomo (ore 21.30) Due Premi Oscar e due Golden Globes per il film che ha lanciato Richard Gere. Zack Mayo, reduce da un'infanzia difficile, decide di diventare pilota della Marina..

(ore 21.30) Due Premi Oscar e due Golden Globes per il film che ha lanciato Richard Gere. Zack Mayo, reduce da un’infanzia difficile, decide di diventare pilota della Marina.. Rai 2 – Magna Graecia Film Festival (ore 23.20) Il Festival è una manifestazione culturale ed artistica, dedicata esclusivamente alle opere prime e seconde, che si pone l’obiettivo di valorizzare il cinema d’autore e il giovane cinema italiano e internazionale. Attraverso una serie di interviste ad artisti dello spettacolo, italiani ed internazionali, e clip registrate durante la settimana del festival, la giornalista Antonia Varini racconta una settimana ricca di eventi culturali e sociali densa di emozioni.

I programmi della sera in tv, 12 agosto 2024: canali tematici

La5 (ch. 30) – Yoga Radio Bruno Estate 2024 (ore 21:10) Quattro occasioni imperdibili per godersi dal vivo, nelle piazze di Emilia Romagna e Toscana, il meglio della musica del momento.

Cine 34 (ch. 34) – VIP (film, ore 21:10) Alla festa mondana piu' importante dell'anno, tutti mentono alla ricerca dell'amore, ma il ritorno alla realta' e' inevitabile. Con Enrico Brignano.

(ch. 34) – (film, ore 21:10) Alla festa mondana piu’ importante dell’anno, tutti mentono alla ricerca dell’amore, ma il ritorno alla realta’ e’ inevitabile. Con Enrico Brignano. Rai Storia (ch. 54) – Storie della TV (ore 22:40) Tra il 1964 e il 1973 si assiste all’affermazione della Televisione, il numero degli abbonati supera i dieci milioni e la Tv costituisce un orologio “sociale” che scandisce la vita quotidiana degli italiani. È la Rai guidata da Ettore Bernabei, a vocazione culturale e dai ‘grandi mezzi’, al centro dell’appuntamento con Aldo Grasso e con “Storie della TV”

I programmi della sera in tv, 12 agosto 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – La terra promessa (film, ore 21:15) Basato su una storia vera, Nikolaj Arcel torna a dirigere Mads Mikkelsen. 1755: Ludvig von Kahlen vuole rendere coltivabile la brughiera ma deve vedersela con uno spietato latifondista.

Sky Cinema Romance (ch. 304/NOW) – Come farsi lasciare in 10 giorni (film, ore 22:40) Kate Hudson e Matthew McConaughey in una commedia romantica. Una giornalista seduce un pubblicitario con l'intenzione di farsi lasciare, ma la magia dell'amore cambiera' le carte in tavola.