I programmi della sera in tv, 10 settembre 2024: canali generalisti

Rai 1 – I leoni di Sicilia (ore 21.30) Una sontuosa epopea in costume che ripercorre la storia dei Florio, una famiglia di imprenditori che nella Sicilia dell’800 costruisce un impero commerciale diventando una delle più influenti d’Italia, con uno stile al contempo convenzionale e innovativo.

Rai 2 – The Floor – Ne rimarrà solo uno (ore 21.20) Sull'iconico pavimento a scacchiera ci saranno 100 nuovi e agguerriti concorrenti pronti a sfidarsi in duelli a eliminazione diretta per conquistare progressivamente l'intero campo di gioco e aggiudicarsi il premio finale di 100 mila euro.

Canale 5 – Temptation Island (film, ore 21.30) Il viaggio tra i sentimenti di 7 coppie: Diandra e Valerio, Titty e Antonio, Mirco e Giulia, Anna e Alfred, Fabio e Sara, Alfonso e Federica, Michele e Millie. Saranno pronte a mettersi in gioco?

I programmi della sera in tv, 10 settembre 2024: canali tematici

20 Mediaset (ch. 20) Sahara (film, ore 21:15) Due avventurieri e una dottoressa si mettono alla ricerca di una nave fantasma tra le dune del deserto. Dall’omonimo romanzo di Clive Cussler.

Twentyseven (ch. 27) – The terminal (film, ore 21:05) Da una storia vera, con Tom Hanks. A causa di un colpo di Stato, il passaporto di Viktor Navorski non è piu' valido e l'uomo è bloccato all'aeroporto JFK di New York..

Cine 34 (ch. 34) – Baciato dalla fortuna (film, ore 21:05) Gaetano e' pieno di debiti. Quando una sua amica, innamorata di lui, vince al Superenalotto, ovviamente la sposa.

I programmi della sera in tv, 10 settembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Il viaggio di Fanny (film, ore 21:00) Dall’autobiografia di Fanny Ben-Ami. Francia, 1943: con l’intensificarsi dei rastrellamenti nazisti, un gruppo di bambini ebrei deve fuggire in Svizzera contando solo sulle proprie forze.

Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Dog Days (film, ore 21:00) Commedia corale sull'amore per i cani. A Los Angeles si intrecciano le storie di un gruppo di personaggi che, grazie ai loro fidati amici a quattro zampe, imparano a vivere e amare

(ch. 307/NOW) – (film, ore 21:00) Commedia corale sull’amore per i cani. A Los Angeles si intrecciano le storie di un gruppo di personaggi che, grazie ai loro fidati amici a quattro zampe, imparano a vivere e amare