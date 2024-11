I consigli di TvBlog sui programmi in onda stasera sui canali Rai, Mediaset, Sky e sulle reti tematiche: film, serie tv, show e non solo.

TvBlog anche oggi, domenica 10 novembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 10 novembre 2024: canali generalisti

Rai 2 – Tennis: Nitto ATP Finals (film, ore 20.35) Nella prima giornata della fase a gironi delle ATP Finals 2024, Jannik Sinner sfida l’australiano Alex de Minaur.

(ore 21.20) Questa sera il programma mostrerà un'aggressione senza precedenti contro l'inviato Nicolò De Devitiis. L'inviato, che qualche giorno fa si trovava presso la stazione Termini di Roma, in Via Giolitti, ha provato a far notare a un tassista di essere parcheggiato in divieto di sosta, lontano dalla regolare zona di stallo. Nelle immagini vedremo come la iena sia stata violentemente aggredita con schiaffi, calci e pugni.

La7 – Il socio (film, ore 21.30) Il bestseller di John Grisham fornisce il materiale per questo thriller serratissimo. Il buono e' Tom Cruise, neolaureato assunto da un prestigioso studio legale; il cattivo e' Gene Hackman coinvolto in traffici loschi.

Rai 3 – Magistrati (ore 23.20) Sei puntate, condotte da Cesare Bocci, per scoprire chi sono veramente questi uomini – spesso al centro delle cronache quotidiane – come vivono, qual è la loro storia, quali i valori che li animano, quali le difficoltà, le paure, le soddisfazioni del loro lavoro.

I programmi della sera in tv, 10 novembre 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – American Woman (film, ore 21:10) Il film racconta il dramma di una madre che, nell’arco di undici anni, non riesce a rassegnarsi alla scomparsa di sua figlia.

La5 (ch. 30) – Jack Frost (film, ore 21:10) Pellicola natalizia con Michael Keaton. Jack muore e suo figlio, il piccolo Charlie, crea un pupazzo di neve che prende vita e parla con la sua voce.

Cine 34 (ch. 34) – Una moglie bellissima (film, ore 21:05) Film diretto ed interpretato da L. Pieraccioni, con L. Torrisi e G. Garko. La fama e il denaro minacciano il rapporto di un'umile coppia toscana.

I programmi della sera in tv, 10 novembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Il gladiatore (ore 21:15) Russell Crowe e Joaquin Phoenix nel capolavoro di Ridley Scott vincitore di 5 Oscar. Dopo lo sterminio della sua famiglia, il generale Maximus viene catturato per combattere al Colosseo.

Sky Cinema Drama (ch. 308/NOW) – Capitain Fantastic (ore 21:00) Miglior regia a Cannes (Un Certain Regard) per Matt Ross. Un padre ribelle (Viggo Mortensen) cresce i figli nella foresta; ma è costretto a fare i conti con la società dei consumi.

Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – La donna esplosiva (film, ore 21:00) Teen-comedy anni 80 con Kelly LeBrock e Robert Downey Jr. Impacciati con le ragazze, due adolescenti creano la donna ideale al computer e vengono coinvolti in una rocambolesca avventura