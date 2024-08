TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 10 agosto 2024

TvBlog anche oggi, sabato 10 agosto 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 10 agosto 2024: canali generalisti

Rai 2 – Giochi Olimpici di Parigi 2024 (ore 21.00) Gli Stati Uniti per il quinto oro Olimpico consecutivo. La Francia per festeggiare in casa, cosa che nel basket maschile non accade dal 1996. Il torneo Olimpico di pallacanestro a Parigi 2024 giunge al termine e lo fa con due superpotenze al confronto: gli USA che vogliono tenere viva la striscia a cinque cerchi del Dream Team e i Bleus che sognano in grande, trascinati da Victor Wembanyama..

(ore 21.00) Gli Stati Uniti per il quinto oro Olimpico consecutivo. La Francia per festeggiare in casa, cosa che nel basket maschile non accade dal 1996. Il torneo Olimpico di pallacanestro a Parigi 2024 giunge al termine e lo fa con due superpotenze al confronto: gli USA che vogliono tenere viva la striscia a cinque cerchi del Dream Team e i Bleus che sognano in grande, trascinati da Victor Wembanyama.. Rai 1 – Intrigo a Malta (film, ore 21.20) Quando l’Hotel Optima di Malta, recentemente ristrutturato, riapre in grande stile, la scrittrice di viaggi Chloe, con il suo team della Destination Traveler Magazine, è invitata a presenziare per raccontare il grande evento. Durante il soggiorno nella struttura, Chloe assiste ad un omicidio che si compie dinnanzi ai suoi occhi: ciò la catapulterà in una rete di intrighi e di spionaggio mentre cerca di trovare l’assassino prima che l’assassino trovi lei. Ce la farà?.

(film, ore 21.20) Quando l’Hotel Optima di Malta, recentemente ristrutturato, riapre in grande stile, la scrittrice di viaggi Chloe, con il suo team della Destination Traveler Magazine, è invitata a presenziare per raccontare il grande evento. Durante il soggiorno nella struttura, Chloe assiste ad un omicidio che si compie dinnanzi ai suoi occhi: ciò la catapulterà in una rete di intrighi e di spionaggio mentre cerca di trovare l’assassino prima che l’assassino trovi lei. Ce la farà?. Rete 4 – Se son rose (ore 21.30) Leonardo (Pieraccioni) e’ un annoiato Peter Pan cinquantenne. Per scuoterlo, sua figlia manda un’e-mail alle sue ex: “Sono cambiato, riproviamoci”.

(ore 21.30) Leonardo (Pieraccioni) e’ un annoiato Peter Pan cinquantenne. Per scuoterlo, sua figlia manda un’e-mail alle sue ex: “Sono cambiato, riproviamoci”. Rai 3 – Come prima (film, ore 23.20) Estate 1956. A Dieppe, in Francia, André ha finalmente trovato, dopo 17 anni, il fratello maggiore Fabio. Non si vedono da quando quest’ultimo aveva lasciato Procida e la famiglia per arruolarsi con i fascisti. André, così come il padre, militava sul versante opposto. Ora che il padre è morto, è venuto a cercare suo fratello perché sia presente ai funerali, che si terranno nell’isola natale

I programmi della sera in tv, 10 agosto 2024: canali tematici

Twentyseven (ch. 27) – Cafè Society (film, ore 21:10) Anni ’30: il giovane Bobby lascia il Bronx e si trasferisce a Hollywood per tentare di entrare nel mondo del cinema. Regia di Woody Allen.

(ch. 27) – (film, ore 21:10) Anni ’30: il giovane Bobby lascia il Bronx e si trasferisce a Hollywood per tentare di entrare nel mondo del cinema. Regia di Woody Allen. La5 (ch. 30) – La casa tra le montagne – Una casa per due (film, ore 21:10) Marie decide di tenere il bambino ma non trova il coraggio di confessare ne’ al padre ne’ a Georg del suo stato.

I programmi della sera in tv, 10 agosto 2024: canali satellitari

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Ailo – Un’avventura tra i ghiacci (film, ore 21:15) Le meraviglie della Lapponia in un documentario che segue il primo anno di vita di un cucciolo di renna in un paesaggio incontaminato, narrato dalla voce di Fabio Volo.

(ch. 304/NOW) – (film, ore 21:15) Le meraviglie della Lapponia in un documentario che segue il primo anno di vita di un cucciolo di renna in un paesaggio incontaminato, narrato dalla voce di Fabio Volo. Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Quel mostro di suocera (film, ore 21:00) Jennifer Lopez e Jane Fonda in una brillante commedia a tinte rosa. Una ragazza sta per sposare l’uomo ideale, ma l’invadente futura suocera fara’ di tutto per renderle la vita un inferno.

(ch. 307/NOW) – (film, ore 21:00) Jennifer Lopez e Jane Fonda in una brillante commedia a tinte rosa. Una ragazza sta per sposare l’uomo ideale, ma l’invadente futura suocera fara’ di tutto per renderle la vita un inferno.