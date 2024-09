TvBlog consiglia i programmi di stasera in tv: oggi, 1 settembre 2024

TvBlog anche oggi, domenica 1° settembre 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi di stasera in tv, 1° settembre 2024: canali generalisti

(ore 21.20) Alla fine degli anni Cinquanta l’ingegnere bolognese Giorgio Rosa diede vita a un visionario progetto, al largo della Riviera romagnola: costruire un’isola artificiale, poco fuori dalle acque territoriali italiane. In una decina d’anni la piattaforma venne completata e resa abitabile, e poco più tardi Rosa si sarebbe messo in testa di farne un microstato indipendente, la Repubblica Esperantista dell’Isola delle Rose. Rai 3 – Presa Diretta (ore 21.20) Tornano le inchieste di Riccardo Iacona. La serata si apre con “Aspettando PresaDiretta” che, con ospiti e filmati, si occuperà dell’emergenza nell’area flegrea dove vivono 800 mila persone. I modi per rendere antisismiche le case ci sono, ma con quali soldi?

I programmi di stasera in tv, 1° settembre 2024: canali tematici

(ch. 24) (film, ore 21:20) Prosegue la tormentata e romantica relazione fra i due giovanissimi protagonisti della popolare saga i quali, però, a Londra si separano, per colpa delle intemperanze di lui. La ragazza torna negli Stati Uniti dove trova il padre morto per overdose. Hardin cercherà di riconquistarla, ma intanto scrive un libro, “After”, ispirato alla loro storia d’amore, e questa cosa a Tessa non va proprio giù. Twentyseven (ch. 27) – Out of sight – Gli opposti si attraggono (film, ore 21:05) Jack, un affascinante rapinatore, riesce a rubare il cuore di Karen, un grintoso sceriffo federale.

I programmi di stasera in tv, 1° settembre 2024: canali satellitari

(ch. 304/NOW) – (ore 21:15) Dal bestseller per ragazzi di Georgia Byng, una commedia nel segno della magia. L’orfana Molly impara l’arte dell’ipnosi da un antico libro; ma il suo potere diventera’ incontrollabile. Sky Cinema Drama (ch. 308/NOW) – Il miglio verde (film, ore 21:00) Tom Hanks nel dramma carcerario tratto dal romanzo di Stephen King. 1935: un gigantesco uomo di colore, dotato di poteri curativi, viene condannato a morte per omicidio.

(ch. 308/NOW) – (film, ore 21:00) Tom Hanks nel dramma carcerario tratto dal romanzo di Stephen King. 1935: un gigantesco uomo di colore, dotato di poteri curativi, viene condannato a morte per omicidio. Sky Cinema Romance (ch. 307/NOW) – Eiffel (ore 22:55) Appassionante Sky Original con Romain Duris ed Emma Mackey. Parigi, 1889: l’incontro con una donna amata in passato ispira Gustave Eiffel nella costruzione della celebre torre.