I programmi della sera in tv, 1° novembre 2024: canali generalisti

Rai 3 – Tale e Quale Show (ore 21.30) La giuria, composta da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, sarà affiancata da un quarto giudice straordinario: Massimo Lopez.

(ore 21.30) La giuria, composta da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, sarà affiancata da un quarto giudice straordinario: Massimo Lopez. Italia 1 – Piccoli brividi (ore 21.40) Zach scopre che il padre della sua nuova vicina di casa e’ l’autore della serie “Piccoli brividi” e che i mostri dei libri sono reali. Si salvi che puo’.

(ore 21.40) Zach scopre che il padre della sua nuova vicina di casa e’ l’autore della serie “Piccoli brividi” e che i mostri dei libri sono reali. Si salvi che puo’. La7 – Propaganda Live (ore 21.20) Nuovo appuntamento ricco di ospiti, temi di stretta attualità – tra cui la tragedia che ha colpito la Spagna e Valencia con l’alluvione che ha provocato decine di vittime e dispersi. Tra gli ospiti Elio Germano, appena premiato alla Festa del Cinema di Roma come migliore attore per la sua interpretazione nel film “Berlinguer la grande ambizione”.

I programmi della sera in tv,1° novembre 2024: canali tematici

Twentyseven (ch. 27) – La famiglia Addams 2 (film, ore 21:05) Morticia e Gomez decidono di partire per una vacanza con Mercoledi’, Pugsley e Zio Fester a bordo del loro camper stregato. Cosa potrebbe mai andare storto? Regia di B. Sonnenfeld

La5 (ch. 27) – Miss Detective (film, ore 21:10) Gracie, agente speciale dell'FBI dai modi rozzi, deve infiltrarsi al concorso di Miss U.S.A. per sventare un attacco terroristico. Sara' credibile?.

Cine 34 (ch. 34) – Bianco Rosso e Verdone (film, ore 21:15) Un cult movie di Carlo Verdone. Tre maschere indimenticabili e le loro vicissitudini, in viaggio lungo l'Italia per recarsi a Roma per votare.

(ch. 27) – (film, ore 21:10) Gracie, agente speciale dell’FBI dai modi rozzi, deve infiltrarsi al concorso di Miss U.S.A. per sventare un attacco terroristico. Sara’ credibile?. Cine 34 (ch. 34) – Bianco Rosso e Verdone (film, ore 21:15) Un cult movie di Carlo Verdone. Tre maschere indimenticabili e le loro vicissitudini, in viaggio lungo l’Italia per recarsi a Roma per votare.

I programmi della sera in tv, 1° novembre 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Atlas (ore 21:15) Niccolo’ Castelli dirige Matilda De Angelis nel ruolo di una donna che reagisce a un tragico evento. Marocco: quattro amici appassionati di arrampicata, rimangono coinvolti in un attentato.

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Balto e Togo – La leggenda (film, ore 21:00) Commovente avventura ispirata a una storia vera. Alaska, 1925. Quando la difterite colpisce i bambini, Leonhard Seppala, con i cani Balto e Togo, parte alla ricerca del siero curativo.

Sky Cinema Romance (ch. 303/NOW) Un giorno di pioggia a New York (film, ore 21:00) Woody Allen dirige una deliziosa commedia romantica con Elle Fanning, Timothee Chalamet e Selena Gomez. Due fidanzati, a Manhattan per un weekend da sogno, sono travolti dagli imprevisti.

(ch. 304/NOW) – (film, ore 21:00) Commovente avventura ispirata a una storia vera. Alaska, 1925. Quando la difterite colpisce i bambini, Leonhard Seppala, con i cani Balto e Togo, parte alla ricerca del siero curativo. Sky Cinema Romance (ch. 303/NOW) Un giorno di pioggia a New York (film, ore 21:00) Woody Allen dirige una deliziosa commedia romantica con Elle Fanning, Timothee Chalamet e Selena Gomez. Due fidanzati, a Manhattan per un weekend da sogno, sono travolti dagli imprevisti.