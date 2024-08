TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 1 agosto 2024

TvBlog anche oggi, giovedì 1 agosto 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

Per assicurarti di non perdere nessuno degli altri programmi in onda stasera in tv, ti consigliamo di consultare la guida tv completa.

I programmi della sera in tv, 1 agosto 2024: canali generalisti

Rai 2 – Giochi Olimpici di Parigi 2024 (ore 21.00) Fioretto Squadre Donne (Finale per l’oro) e Beach Volley Gottardi Menegatti – Ramos/Lisboa

(ore 21.00) Fioretto Squadre Donne (Finale per l’oro) e Beach Volley Gottardi Menegatti – Ramos/Lisboa Rai 3 – Ibiza (film, ore 21.20) Philippe è un compassato podologo parigino, in procinto di andare in vacanza con la sua nuova compagna Carole, più giovane di lui e che ha due figli adolescenti la cui scelta, come meta del viaggio, si appunta su Ibiza, regno delle discoteche e della vita notturna. In un ambiente che decisamente non è il suo, Philippe dovrà cercare di conquistare l’affetto della sua famiglia acquisita.

(film, ore 21.20) Philippe è un compassato podologo parigino, in procinto di andare in vacanza con la sua nuova compagna Carole, più giovane di lui e che ha due figli adolescenti la cui scelta, come meta del viaggio, si appunta su Ibiza, regno delle discoteche e della vita notturna. In un ambiente che decisamente non è il suo, Philippe dovrà cercare di conquistare l’affetto della sua famiglia acquisita. Rete 4 – Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile (ore 21.20) Enrico Brignano, Giorgio Panariello e Maurizio Casagrande in una spassosissima commedia corale estiva. Romano e De Pascalis si contendono il posto di lavoro.

I programmi della sera in tv, 1 agosto 2024: canali tematici

Rai 5 (ch. 243) – Rock Legends – Otis Redding (ore 23:45) : Otis Redding è stato uno dei più grandi interpreti e autori di soul e rhythm and blues, malgrado una carriera molto breve, avviata nel 1960 e conclusa dal tragico incidente aereo del 10 dicembre 1967. Lo racconta la puntata di “Rock Legends”. All’apice del successo, durante un trasferimento aereo che lo sta portando a Madison, nel Wisconsin, dove la domenica sera del 10 dicembre 1967 è in programma l’ennesima esibizione, il suo bimotore a elica precipita. Tre giorni prima dell’incidente, Otis aveva inciso “(Sittin’ On) The Dock Of The Bay”..

(ch. 243) – (ore 23:45) : Otis Redding è stato uno dei più grandi interpreti e autori di soul e rhythm and blues, malgrado una carriera molto breve, avviata nel 1960 e conclusa dal tragico incidente aereo del 10 dicembre 1967. Lo racconta la puntata di “Rock Legends”. All’apice del successo, durante un trasferimento aereo che lo sta portando a Madison, nel Wisconsin, dove la domenica sera del 10 dicembre 1967 è in programma l’ennesima esibizione, il suo bimotore a elica precipita. Tre giorni prima dell’incidente, Otis aveva inciso “(Sittin’ On) The Dock Of The Bay”.. La5 (ch. 30) – Billy Elliot (film, ore 21:20) Toccante e pluripremiato film su un ragazzo della classe operaia inglese che sfida i pregiudizi sociali e segue la sua passione per la danza.

(ch. 30) – (film, ore 21:20) Toccante e pluripremiato film su un ragazzo della classe operaia inglese che sfida i pregiudizi sociali e segue la sua passione per la danza. Twentyseven (ch. 27) – Babe va in città (ore 21:05) Per pagare i debiti della fattoria, Babe il maialino, parte per la citta’. Fra cani, scimpanze’ e topi canterini, il nostro eroe salverà i suoi padroni dalla bancarotta.

I programmi della sera in tv, 1 agosto 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Caro Diario (ore 21:15) .

(ch. 302/NOW) – (ore 21:15) . Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – Tutti per Uma (film, ore 22:40) .

(ch. 304/NOW) – (film, ore 22:40) . Sky Cinema Comedy (ch. 309/NOW) – Una pallottola spuntata (film, ore 22:30)