Priscilla di Drag Race Italia: “La mia agente fa fatica a trovarmi un lavoro in altri programmi televisivi” (video)

Priscilla di Drag Race Italia non riesce a trovare lavoro come concorrente ed ospite in altri programmi tv per colpa dell’attuale governo?

Nel corso di una lunga chiacchierata (postata, un giorno fa, sul suo account Instagram), Mariano Gallo in arte Priscilla, ospite del Politicamp di Reggio Emilia, ha raccontato le proprie difficoltà nel ricollocarsi artisticamente al di fuori di un contesto come ‘Drag Race Italia’ che, dopo diverse stagioni su Discovery e Paramount+, non ha avuto un seguito.

Ecco le sue parole:

“La mia agente fa ancora fatica a trovarmi un lavoro in altri programmi televisivi. Priscilla va bene per Drag Race Italia perché è un programma di drag condotto da drag. Ma Priscilla in altri programmi televisivi in Italia non la vedrete. Almeno per il momento, almeno fino a quando avremo questo governo. Sarà impossibile avere Priscilla in un altro programma televisivo, come concorrente, come ospite. Ho avuto una conversazione telefonica con la mia agente che mi ha detto: “Mariano, ho difficoltà… Ho le porte chiuse in faccia. Tutto questo perché? Perché c’è questo background culturale, culturale tra virgolette, che non considera una drag come un’artista ma considera la drag come un fenomeno da baraccone. Perché è il gay con la parrucca che deve sfogare la sua femminilità”

Nel nostro Belpaese, ‘Drage Race Italia’ ha avuto appena tre stagioni. Priscilla, in qualità di giudice e conduttrice, ha preso parte a tutte le edizioni affiancata, nel corso degli anni, da Chiara Francini, Tommaso Zorzi, Paola Iezzi, Paolo Camilli.

Assai singolare il caso di ‘Non sono una signora’ mandato in onda, in piena estate, lo scorso anno, su Rai 2. Nonostante i buoni ascolti, però, l’azienda ha deciso di non confermare lo show di Alba Parietti che, proprio, qualche settimana fa, intervenendo, sui social, ha sperato in un cambio di rotta sulla decisione presa da Viale Mazzini:

“Era un gruppo di lavoro meraviglioso a cui si deve il merito della riuscita del programma a cui tutti hanno lavorato con grandissimo entusiasmo. Semplicemente lo proteggo perché ci ho creduto allora e ci credo oggi . E lo sanno bene gli stessi dirigenti Rai. Semplicemente io “ sono una signora” e non amo fare la vittima o stare in chiesa a dispetto dei santi .

Prima o poi sono certa riusciremo a tornare.

Tremate tremate le drag non se ne sono mai andate”.