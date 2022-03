Prime Video lancia la funzione X-Ray per la Champions League

Chi è solito guardare film o serie tv su Prime Video conosce già molto bene l’utilissima funzionalità X-Ray che, con un semplice tap sul telecomando, permette di accedere a tante informazioni aggiuntive su ciò che si sta guardando, a cominciare dagli attori che si stanno vedendo sullo schermo in quel momento specifico, passando per le scene in cui vengono suddivise il film o la puntata che si sta vedendo – un po’ come i cari e vecchi capitoli dei DVD – ed informazioni generali su cast e crew in arrivo da IMDB. Bene, la grande notizia è che X-Ray sta arrivando anche per la Champions League su Prime Video e, ve lo diciamo subito, guardare una partita non sarà più come prima.

X-Ray per la Champions League su Prime Video: cosa potremo scoprire

Se, come anticipato in apertura, le informazioni a cui si può accedere con X-Ray mentre si guarda un film o una serie TV sono piuttosto limitate e pensate per gli utenti più curiosi o assidui, ben diverso è il discorso per la Champions League.

X-Ray, infatti, ci dà accesso a tutta una serie di utili statistiche quando si guarda una partita:

Gol segnati e subiti

Possessi di palla (%)

Tiri in porta

Passaggi e precisione dei passaggi (%)

Calci d’angolo

Ammonizioni

Espulsioni

Falli commessi/subiti

Formazioni in campo

Info aggiuntive sul club o sui singoli giocatori

Non solo. X-Ray ci fa accedere anche alla funzione highlights per rivedere, anche mentre il match è ancora in corso, i momenti clou della partita, inclusi cartellini gialli, le azioni rilevanti e i gol. Insomma, alzarsi per qualche minuto per sgranchirsi le gambe o andare in bagno diventerà ancora più semplice e meno ansiogeno grazie alla sicurezza di poter rivedere in pochi istanti, lasciando la schermata di streaming su Prime Video, l’azione che ci si è persi.

Come attivare X-Ray per la Champions League su Prime Video

X-Ray è una funzione gratuita di Prime Video che è possibile richiamare con una sola azione a seconda del dispositivo da cui si sta fruendo lo streaming.

Mobile e desktop

Per accedere ad X-Ray da dispositivo mobile, smartphone o tablet, è sufficiente ruotare il dispositivo in modalità verticale per accedere al pulsante X-Ray. Chi, invece, accede da browser web non deve far altro che muovere il cursore sullo schermo e cliccare sull’apposito pulsante X-Ray che comparirà pochi istanti dopo.

Smart TV

Chi utilizza Prime Video su una smart TV, a prescindere dal modello o dall’anno di produzione, può utilizzare il telecomando della TV per richiamare i comandi di riproduzione e selezionare la voce X-Ray. Lo stesso vale per Apple TV e per gli altri dispositivi di streaming di terze parti, così come per le principali console di gioco, da PlayStation a Xbox.

Fire TV Stick

Se utilizzate uno dei dispositivi della famiglia Fire TV Stick di Amazon – in questi giorni in offerta fino al 38% – vi basterà richiamare i comandi di riproduzione tramite il telecomando per visualizzare il pulsante X-Ray e accedere ai contenuti in tempo reale.

Per quali partite è disponibile X-Ray su Prime Video

La novità sarà al momento un’esclusiva per le partite di Champions League trasmesse su Prime Video – quattro partite degli ottavi, due dei quarti e due delle semifinali – e debutterà questa sera, mercoledì 9 marzo 2022, col match tra Real Madrid e Paris Saint-Germain. Anche gli utenti che seguiranno Juventus e Villarreal il 16 marzo prossimo potranno godere delle informazioni aggiuntive di X-Ray.