Mese “bugiardo” per Prime Video quello di ottobre 2022 con l’arrivo del cofanetto completo di Pretty Little Liars, del suo spinoff e soprattutto della nuova serie ancora inedita e distribuita negli USA da HBO Max dal titolo Pretty Little Liars: Original Sin. E visto che è il mese di Halloween in arrivo c’è anche The Devil’s Hour originale britannico con Peter Capaldi. Ma l’attenzione del mese è concentrata sul finale di stagione de Gli Anelli del Potere e soprattutto sull’attesa INVERSO – The Peripheral prodotta dalla coppia di autori di Westworld.

Prime Video Ottobre 2022: Gli Anelli del potere il gran finale

Ottobre 2022 è il mese del gran finale di Gli Anelli del Potere – Il signore degli anelli. La serie è già stata rinnovata per una seconda stagione, che sarà girata nel Regno Unito con il set allestito in Nuova Zelanda che è stato spostato nel vecchio continente. Sarà stata il successo sperato per Prime Video? impossibile dirlo non essendoci numeri reali diffusi dalla piattaforma, quello che sappiamo è che è stata costantemente ai vertici della Top Ten italiana e che negli Stati Uniti secondo la misurazione Nielsen (che analizza i dati dello streaming) nella settimana 28 agosto – 5 settembre ha ottenuto 1.2 miliardi di ore di visualizzazione.

La programmazione di ottobre

7/10 ore 6:00 1×07

14/10 ore 6:00 1×08

Prime Video Ottobre 2022: le serie tv del mese

1 Ottobre

Danmachi Sword Oratoria s.1 (anime)

Danmachi s.1-3 (anime)

Baby Looney Tunes s.1

Adventure Time s.1

14 ottobre

Pretty Little Liars s.1-7

Pretty Little Liars – The Perfectionists s.1

17 Ottobre

Miskina s.1: comedy francese con protagonista Fara, 30enne senza lavoro, senza ragazzo e con una nonna, una madre e una sorella invadenti. Per lei arriva il momento di scegliere tra il suo migliore amico che forse è l’uomo della sua vita, o un ragazzo nuovo un po’ pazzo; tra proteggere la madre e ritrovare il padre. Mentre continua a prendere schiaffi deve capire come smettere di essere una “miskina”.

20 Ottobre

Smallville, il cofanetto dalla prima alla decima stagione

21 Ottobre

INVERSO – The Peripheral s.1 (episodi settimanali): dramma di fantascienza prodotto da Jonathan Nolan e Lisa Joy con Chloe Grace Moretz nei panni di Flynn Fisher una donna che vive in una versione futura degli USA e cerca di cucire i pezzi della sua disastrata famiglia. Non ha un futuro almeno finchè il futuro non bussa alla sua porta.

28 Ottobre

The Devil’s Hour s.1, originale inglese: Lucy (Jessica Raine) si sveglia ogni notte all’ora del diavolo le 3:33. Il figlio di 8 anni è introverso e privo di emozioni, la madre parla a sedie vuote, la casa sembra infestata. Quando il suo nome finisce collegato a una serie di omicidi, la risposta che aveva evitato per tutti questi anni diventa centrale. Nel cast Peter Capaldi.

31 Ottobre

Pretty Little Liars: Original Sin s.1: il reboot/sequel di PLL. 20 anni dopo alcuni eventi che hanno distrutto la città di Millwood un gruppo di ragazze è perseguitato da un misterioso assalitore e rischiano di pagare il prezzo anche delle azioni dei loro genitori.

Scadono le 3 stagioni di StartUp e le 2 di The Excorcist.

Prime Video ottobre 2022 oltre la fiction

Nel corso del mese di Ottobre su Prime Video tornano gli appuntamenti con la Champions League, con ogni mercoledì l’appuntamento con una partita dei gironi di una squadra italiana tra Juventus, Milan, Inter e Napoli. Il 3 ottobre ci sarà la seconda parte dello spettacolo di Enrico Brignano e a proposito di comici il 17 ottobre ci sarà il Lillo e Greg Comedy Show. Infine il 28 ottobre Pintus @Taormina riproposizione dello spettacolo del comico che ha tra gli ospiti Francesco Montanari e Malika Ayane.