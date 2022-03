Prime Video parla italiano ad Aprile 2022. Tra i titoli in arrivo nel corso del mese c’è il docu-film dedicato a Laura Pausini e la prima serie tv originale italiana di Amazon Bang Bang Baby, ambientata negli anni ’80 con al centro il rapporto tra una ragazza e il padre criminale. Il mese si apre con l’arrivo di due serie tv Wolf Like Me e Las Cumbres 2 La scuola dei misteri per iniziare subito a tuffarci nel mondo della serialità anche ad aprile.

Prime Video Aprile 2022 le serie tv in arrivo

Tante le novità in arrivo ad Aprile 2022 nel catalogo di Prime Video tra serie tv originali della piattaforma, acquisizioni inedite e altre che arrivano ad arricchire il catalogo.

1 Venerdì

Chicago Med s.1-2

Wolf Like Me s.1 ambientata in Australia, una particolare storia di casualità, romanticismo in sei episodi da 30 minuti. La serie è prodotta da Made Up Stories ed Endeavor Content per Stan e Peacock con Prime Video che la porta nel mondo. Protagonista Josh Gad e Isla Fisher.

La Scuola dei Misteri: Las Cumbres s.2 dopo la morte di Rita nessuno ha più dubbi che un serial killer emulo del Crow’ Nest, sia responsabile dei crimini. In 8 episodi torna il teen mystery spagnolo.

11 Lunedì

Condor s.1-2: serie inedita in Italia tratta dal romanzo I Sei giorni del Condor di James Grady e sul film I Tre giorni del Condor. Al centro Joe Turner, che non ha mai amato il suo lavoro nella CIA ma quando i suoi colleghi vengono uccisi per qualcosa che ha scoperto, inizierà una caccia all’uomo in cui dovrà salvare se stesso e fermare un’enorme cospirazione.

15 Venerdì

Outer Range s.1 (2 episodi a settimana): serie originale Amazon con Josh Brolin nei panni di Royal Abbott proprietario di un ranch legato alla sua terra e alla sua famiglia, finchè scopre un mistero nella natura selvaggia del Wyoming.

28 Giovedì

Bang Bang Baby s.1 A (primi 5 episodi, i restanti 5 dal 19 maggio), crime drama italiano ambientato nel Nord Italia nel 1986 con al centro la sedicenne Alice la cui vita cambia quando scopre che il padre è ancora vivo e per assecondarlo finirà per lasciarsi sedurre dal mondo della malavita.

29 Venerdì

Undone s.2 torna il dramedy caratterizzato dall’animazione molto realistica.

The Handmaid’s Tale s.3-4

Prime Video Aprile 2022 le serie tv che scadono

Nel corso del mese di Aprile su Prime Video bisogna fare particolare attenzione alle serie tv segnalate in scadenza. Dalla piattaforma streaming di Amazon fanno sapere che il 9 aprile sarà l’ultimo giorno per vedere la prima stagione di The Terror.

Il 20 aprile scadranno le 16 stagioni di Grey’s Anatomy, le 7 stagioni di Scandal, le 8 di Desperate Housewives; le 4 stagioni di Battlestar Galactica scadranno il 30 aprile. Ma sono segnalati in scadenza Station 19, Criminal Minds, Beyond Borders, black-ish, Secter and Lies (senza data), il 3 aprile Code Black, il 6 aprile Falling Water.

Prime Video Aprile non solo serie tv

Il mese di Aprile è segnato dall’arrivo di un grande evento internazionale su Prime Video, il film documentario originali Amazon Italia Laura Pausini – Piacere di Conoscerti. Nato da un’idea della cantante, scritto con Ivan Cotroneo, prodotto da Endemol Shine e Amazon, il documentario prova a rispondere alla domanda “cosa sarebbe successo se nel 1993 Laura non avesse vinto Sanremo?”

Inoltre l’11 aprile arriva il cartoon Lulu Vroomette mentre il 25 aprile saranno caricate le stagioni 12 e 13 di Bleach.