Pretty Woman stasera in TV: il segreto dietro la scena della collana che nessuno ha mai rivelato prima

I retroscena di Pretty Woman, stasera in TV: dalla scena della collana nata per uno scherzo ai segreti del finale alternativo che avrebbe potuto cambiare per sempre il cult con Julia Roberts e Richard Gere.

Ci sono film che non invecchiano, semplicemente si trasformano in leggende. Se stasera decidete di sintonizzarvi sull’ennesima replica di Pretty Woman, sappiate che non state solo guardando una commedia romantica, ma un miracolo cinematografico che ha rischiato di non esistere mai, almeno non come lo conosciamo.

La favola di Vivian ed Edward, che quest’anno festeggia il suo 36° anniversario, continua a dominare i dati Auditel con la stessa forza di un debutto. Ma dietro il sorriso smagliante di una giovanissima Julia Roberts e il fascino magnetico di Richard Gere, si nascondono segreti di produzione, gaffe storiche e un finale alternativo che avrebbe traumatizzato generazioni di spettatori.

La risata più famosa del cinema? Tutto merito di uno scherzo (e di un collier da un milione)

Ogni volta che Vivian scoppia in quella risata fragorosa mentre Edward le porge l’astuccio della collana, stiamo assistendo a un momento di realtà purissima, non a una recitazione studiata.

Il segreto dietro quella scena, diventata il marchio di fabbrica della pellicola, nasce da una richiesta “particolare” del regista Garry Marshall. Preoccupato che la Roberts fosse troppo stanca e tesa durante le riprese notturne, Marshall sussurrò a Richard Gere di “svegliarla” con un improvviso fuori programma.

Quando Gere chiuse di scatto l’astuccio sulle dita di Julia, la reazione di sorpresa dell’attrice fu così genuina e la sua risata così contagiosa che il regista decise di tenerla nel montaggio finale.

Quello che pochi sanno, però, è il valore reale di quel “giocattolo”: la collana, composta da 23 rubini incastonati in cuori d’oro bianco, fu creata appositamente dalla gioielleria francese Fred Joaillier.

Se nel film Edward la valuta 250 mila dollari, oggi quel pezzo unico è stimato oltre 1,5 milioni di dollari. Un dettaglio che rende lo scherzo di Gere ancora più “pericoloso” e iconico.

Dalla tragedia al lieto fine: quando la Disney salvò Vivian

È difficile immaginare Pretty Woman senza il suo iconico finale sulla scala antincendio, eppure la sceneggiatura originale, intitolata cupamente “3.000 dollari”, era una tragedia cruda destinata al circuito del cinema d’autore.

Nelle prime bozze, Vivian non era la Cenerentola del quartiere, ma una prostituta tossicodipendente dal destino segnato. La storia si concludeva con Edward che la scaraventava fuori dall’auto insieme ai soldi, lasciandola sola nel degrado di Hollywood Boulevard. Alcune versioni arrivavano persino a ipotizzare la morte della protagonista per overdose.

A salvare il film (e i nostri cuori) fu l’intervento della Disney. Una volta acquisiti i diritti, lo studio decise di “ripulire” la narrazione, intuendo che il pubblico avesse bisogno di una favola moderna piuttosto che di un documentario sociale.

Fu Garry Marshall a iniettare quell’ottimismo pop che ha trasformato un dramma vietato ai minori nel cult assoluto che è oggi. Anche la scelta del cast fu un terno al lotto: prima di Gere e Roberts, per i ruoli principali furono provinati Al Pacino e Michelle Pfeiffer.

Sarebbe stato un film monumentale, certo, ma avrebbe avuto quella chimica elettrica che solo Richard e Julia sono riusciti a creare? Probabilmente no.

Gaffe magnetiche e corpi “in prestito”: i piccoli errori che amiamo

Anche i capolavori inciampano, e Pretty Woman lo fa con una classe impareggiabile. Se fate attenzione alla scena della colazione (intorno al minuto 32), assisterete a un fenomeno paranormale: Vivian sta mangiando un cornetto che, nel giro di un’inquadratura, si trasforma magicamente in un pancake.

Un errore di continuità che Marshall decise di ignorare semplicemente perché la performance della Roberts in quel momento era troppo perfetta per essere scartata.

Ma le curiosità non finiscono a tavola. Avete presente la locandina del film, quella con Julia Roberts in stivali alti e abito bianco e nero? Ebbene, quello non è il corpo della Roberts. Si tratta di un fotomontaggio: la testa dell’attrice fu incollata sul corpo della modella e controfigura Shelley Michelle.

Persino il celebre abito rosso per l’opera rischiò di non esistere: la produzione lo voleva nero, ma la costumista Marilyn Vance lottò strenuamente per quella tonalità di rosso che avrebbe poi ridefinito l’estetica del decennio.

Stasera, mentre guarderete Edward suonare il pianoforte (una melodia realmente improvvisata e composta da Richard Gere sul momento), ricordatevi che state guardando un pezzo di storia che ha sfidato la logica dei produttori e il cinismo dei critici, regalandoci l’illusione (sempre necessaria) che il lieto fine sia solo a una corsa in limousine di distanza.