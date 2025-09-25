“Potrei morire in pochi minuti”, il dramma dell’ex tronista Costantino Vitagliano. Di cosa soffre

Ospite del salotto di Monica Setta, Storie di donne al bivio Weekend, Costantino Vitagliano ha parlato della sua malattia, scoperta appena due anni fa. Il tronista dei tronisti, personaggio cult della storia di Uomini e Donne ha ripercorso le tappe della sua vita professionale e ha ricordato il successo ottenuto nel daytime di Maria De Filippi. La conduttrice è stata la prima a credere in lui e per questo gli ha dato ampio spazio. E’ anche vero che grazie a Uomini e Donne la sua popolarità è esplosa: il suo percorso fu seguito da un pubblico vastissimo. Costantino ha rivelato che il suo debutto in tv è precedente al daytime:

“Sono esploso con Uomini e Donne ma avevo già lavorato in tv come valletto per Paolo Limiti e poi con Simona Ventura a “Quelli che il calcio…”. Poi grazie a Lele Mora – che era il mio agente – andai a fare il provino per Uomini e donne e lì sono entrato come corteggiatore non per Alessandra ma per un’altra tronista.” Il suo modo di fare e il no detto alla tronista di turno gli fece conquistare l’ambito trono della tv. Poi l’arrivo tra le corteggiatrici di Alessandra Pierelli ha reso il suo percorso speciale, tra i più seguiti di Uomini e Donne.

Dopo il successo in tv, Costantino ha intrapreso strade diverse, ha fatto alcune esperienze nel mondo dello spettacolo e nella moda. Oggi è molto attivo sui social dove ha un vasto seguito. I fans amano conoscere la sua quotidianità, non a caso l’ex tronista condivide diversi momenti della sua vita privata. In passato ha anche reso noto di non essere stato bene. A Monica Setta ha confessato che potrebbe morire in pochi minuti se non seguisse tutte le indicazioni e le cure che i medici che gli hanno prescritto. Ma che malattia ha?

Costantino Vitagliano di che cosa è affetto e come sta oggi

Costantino ha raccontato il suo dramma personale. Due anni fa era piegato dal dolore e nonostante diversi ricoveri i medici non riuscivano a capire di cosa era affetto. L’ex tronista ha vissuto un vero e proprio calvario e ha temuto seriamente per la sua vita. Dopo diversi mesi ha ottenuto una diagnosi inaspettata: “All’inizio non riuscivano a capire cosa fosse, ho perso venticinque chili che sto iniziando a riprendere adesso”. Vitagliano ha una rarissima malattia autoimmune, che potrebbe provocargli anche la morte.

Oggi segue una terapia a base di cellule staminali che fino ad oggi ha dato dei risultati positivi. Tuttavia l’ex tronista confessa di avere un pensiero fisso sui farmaci, teme di dimenticarli: “Ho appena fatto la puntura nei camerini, prima di entrare. Ho sempre il pensiero quotidiano di non dimenticare i farmaci e determinate cose che mi fanno stare bene.”

La malattia autoimmune di Costantino Vitagliano: “L’aorta addominale potrebbe esplodere”

Il modello ha rivelato nel dettaglio che la patologia gli causa alcune infiammazioni che coinvolgono anche l’aorta addominale. Questa potrebbe esplodere in pochi minuti e per lui non ci sarebbero speranze di salvezza: “Questa infiammazione nella parte addominale si era allarga talmente tanto che mi faceva ingrossare l’aorta oltre il normale. E se esplode l’aorta posso morire in tre minuti.”

Oggi Costantino sta meglio, dovrà seguire le cure a vita, ma è una persona serena e equilibrata. Inoltre ha confessato che rispetto al passato le sue priorità sono cambiate: “Oggi sono un’altra persona ma con la consapevolezza del passato e ciò che è stato. Oggi ho altre priorità, come mia figlia”.