Ponte Morandi, 4 anni dopo il ricordo in tv

Sono passati quattro anni dal crollo del Ponte Morandi a Genova. Erano le 11.36 del 14 agosto 2018 quando il ponte sul fiume Polcevera, progettato dall’architetto Riccardo Morandi, è crollato uccidendo 43 persone che lo stavano percorrendo per andare verso le proprie vacanze o per lavoro. Era un giorno di tregenda, ma non è stato il maltempo a causare il crollo di un pilone e della campata annessa, ma il cedimento di uno strallo. Il processo per l’accertamento delle responsabilità – che chiama in giudizio 59 persone imputate tra ex vertici e tecnici di Autostrade e della società che si occupava della manuntenzione (Spea), ex e attuali dirigenti del ministero delle Infrastrutture e funzionari del Provveditorato – è stato rinviato al 12 settembre dopo una prima udienza fissata agli inizi dello scorso luglio.

Nel frattempo il ponte è stato ricostruito, su un disegno donato da Renzo Piano alla città ed è stato inaugurato nell’agosto 2020 in una cerimonia, in piena Pandemia, di cui ricordiamo ancora la commozione del presidente Mattarella. Il viadotto Genova San Giorgio è dunque il nuovo ponte che unisce le due parti della città e ricorda le 43 vittime di quell’incredibile crollo, cui sarà dedicato anche un parco che insisterà nella zona sottostante.

La memoria è ancora fresca, il ricordo ancora vivido. A rinfrescarla alla vigilia del quarto anniversario ci ha pensato la puntata di Blob di sabato 13 agosto, che si è chiusa con le immagini del momento esatto del crollo: una sequenza drammatica e incredibile che fa parte, ovviamente, dei materiali a disposizione degli inquirenti e della magistratura.

Nel giorno del quarto anniversario RaiNews24 propone uno Speciale, in diretta a partire dalle 11.30, per seguire la cerimonia di commemorazione, mentre Rai Storia (DTT, 54) propone una puntata de “Il giorno e la storia” (in onda alle 00.30 e in replica alle 8.30, 11.30, 14.00, 20.00) nella quale si ripercorre quel giorno di 4 anni fa, ma anche la costruzione del nuovo ponte.

Lunedì 15 agosto, alle 22.10, Rai Storia dedica a Genova la puntata di Storia delle nostre città, mentre RaiPlay ha predisposto una playlist dal titolo “Ponte Morandi: la tragedia del crollo e la ricostruzione”, realizzata con il materiale filmato di programmi di approfondimento e di inchiesta andati in onda in quei giorni e negli ultimi anni tra cui Frontiere, Superquark, Presadiretta, Porta a Porta, gli Speciali del Tg1. Noi intanto vi consigliamo di recuperare la puntata di Blob di sabato 13 agosto.