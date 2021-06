Nel giorno del suo 85esimo compleanno (tanti auguri!), Pippo Baudo va giù durissimo nei confronti di due mostri sacri della televisione, in qualche modo considerati tra i suoi eredi professionali.

Intervistato da Nazione-Carlino-Giorno, infatti, il conduttore si lascia andare a severissimi giudizi contro Carlo Conti e Paolo Bonolis:

Leggo che Carlo Conti torna con Tale e quale show, ma è possibile? Ancora? È tremendo! Paolo Bonolis è bravissimo, è colto, spiritoso, intelligente. Ma non si vergogna a fare tutti gli anni Avanti un altro? Ma sforzati, inventa qualcosa di nuovo. E poi tutta quella volgarità… alla volgarità ricorre chi non è bravo. La tv di oggi è fatta solo di fotocopie

Da parte di Bonolis – con il quale anche in passato si era registrata anche pubblicamente qualche scaramuccia – e Conti – con il quale, invece, sembrava esserci grande intesa (i due hanno lavorato insieme nel recente passato, a Si può fare! – arriveranno repliche? In attesa di scoprirlo, va segnalato che Pippo Baudo nel corso dell’intervista già citata ha confermato che il suo errore più grande in carriera è stato quello di accettare l’offerta di Silvio Berlusconi e di lasciare la Rai per passare a Mediaset:

(…) Fu un enorme successo, ma avevo nostalgia della Rai. Ogni volta che finiva una puntata pensavo: alla Rai è un’altra cosa.

Infine, sul suo futuro nessuna richiesta di spazio, ma la consapevolezza che è arrivato il tempo di stare a guardare qualche passo più indietro: