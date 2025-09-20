Pino Daniele, la scaletta del concerto in onda su Rai 1: ospiti, cantanti e duetti

Questa sera, sabato 20 settembre 2025, Rai 1 dedica una serata speciale al mito della musica italiana, Pino Daniele. In onda in prima serata, Pino è – Il viaggio del Musicante è un tributo emozionante che ha avuto luogo lo scorso 18 settembre in Piazza del Plebiscito, cuore pulsante di Napoli. Il concerto, che ha riunito sul palco grandi nomi della scena musicale italiana, celebra i 70 anni dalla nascita e i 10 dalla morte del leggendario cantautore napoletano.

Il live, condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia, ha visto esibirsi una carrellata di artisti di primo piano, da Elodie a Geolier, da Giorgia a Mahmood, in un evento che ha unito le generazioni nel segno di Pino Daniele. Il concerto ha rappresentato un vero e proprio viaggio musicale, un omaggio alla straordinaria carriera del “Musicante”, come veniva spesso definito Pino Daniele. Un repertorio che ha attraversato gli anni e che continua a risuonare nei cuori di milioni di appassionati.

Un cast di stelle per un’occasione speciale

Il concerto, andato in scena in una delle piazze più iconiche d’Italia, ha visto la partecipazione di numerosi artisti che hanno interpretato alcuni dei brani più amati di Pino Daniele. Oltre agli ospiti già citati, si sono esibiti anche Enzo Avitabile, Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo, Rosario Jermano, e l’attore Alessandro Siani, che ha portato il suo omaggio al grande Pino. Una parata di talenti che ha reso ancora più unica l’atmosfera di un evento senza precedenti.

La scaletta del concerto ha mescolato le interpretazioni di pezzi storici del cantautore napoletano con nuove versioni e duetti inediti. Tra i momenti più emozionanti, ricordiamo “Yes I know my way” interpretata da Fiorella Mannoia, Emma e Giuliano Sangiorgi, e “Vento di passione”, eseguita da Elisa e Giorgia, due voci straordinarie che hanno saputo restituire tutta la poesia di Pino.

Altri brani storici come “O’ Scarrafone” e “Quanno chiove” sono stati reinterpretati in maniera coinvolgente dai protagonisti della scena musicale contemporanea, da Clementino a Stash, passando per Ron e Fiorella Mannoia.

Anche i giovani talenti della musica italiana hanno avuto il loro spazio, come Elodie, che ha cantato “Qualcosa arriverà”, e Geolier, che ha interpretato il classico “Napul’è”, riuscendo a rendere omaggio alla tradizione musicale napoletana pur con il suo stile personale.

L’elenco non in ordine di apparizione:

Fiorella Mannoia, Emma e Giuliano Sangiorni – Yes I know my way

Alex Britti – Io per lei

Elodie – Qualcosa arriverà

Rocco Hunt, Clementino, Tony Esposito e Tullio De Piscopo – O’ Scarrafone

Stash e Fiorella Mannoia – Quanno chiove

Giuliano Sangiorgi – Je so’ pazzo/Mal di te

Mahmood – Terra mia

Giorgia – Se mi vuoi

Emma – Stare bene a metà

Geolier – Napul è

Ron e Fiorella Mannoia – Resta con me

Enzo Avitabile – Tutta nata storia

Francesco De Gregori – Putesse essere allero

Diodato – Anna verrà

Raf – Amore senza fine

Salmo – Che Dio ti benedica

Elisa – Quando

Serena Brancale – Alleria, Sicily, Chi tene o mare

Noemi – Dubbi non ho

Irama – Sara non piangere

Elisa e Giorgia – Vento di passione

The Kolors – A me me piace o’ blues