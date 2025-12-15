Pierluigi Diaco e la storia con Alessio Orsingher: chi è il marito

Il giornalista ha una storia d’amore con lui, chi è e cosa fa nella vita: anche lui è un volto noto della televisione italiana

Pierluigi Diaco è sposato con Alessio Orsingher dal 2017, il conduttore Rai è molto riservato per ciò che attiene la sua vita privata, eppure non ha mai nascosto il grande amore che prova per il suo compagno. Tempo fa in un’intervista per il settimanale Chi raccontò come si sono conosciuti e cosa li aveva uniti così tanto.

Come Diaco, anche il marito è un volto televisivo noto, ma lavora per La7, sebbene siano concorrenti per ciò che riguarda la loro vita professionale, per quella sentimentale sono unitissimi. Nonostante abbiano una grande differenza d’età, nove anni, sono molto affini e affiatati.

Chi è Alessio Orsingher, il marito di Pierluigi Diaco

Si sono sposati nel 2017 e a ufficiare la cerimonia è stato Maurizio Costanzo, amico di entrambi. Pierluigi Diaco e Alessio Orsingher si sono conosciuti a una festa di amici in comune, a raccontare l’inizio della loro storia d’amore è stato il conduttore di BellaMà al settimanale Chi.

Dopo che si sono conosciuti Diaco doveva partire per la Sardegna, così non si sono più incontrati per un mese, ma si sono scritti reciprocamente. Quando il conduttore Rai è rientrato, si sono incontrati e da quel momento – a quanto pare – non si sono più separati. Pierluigi Diaco ha spiegato che la storia con Alessio ha cambiato la sua vita, è stato il giornalista de La7 a fargli capire cosa è l’amore.

“(…) Alessio mi ha preso per mano, mi ha portato in un territorio che non conoscevo e giorno dopo giorno mi ha fatto capire non solo quanto fosse bello costruire uno spazio, ma anche un territorio sentimentale comune (…)“, queste le parole di Pierluigi Diaco quando ha parlato del suo matrimonio con Alessio. Il conduttore Rai ha spiegato come questa storia l’abbia fatto maturare anche a livello professionale, dove non si metterebbe più al centro di tutto.

Alessio Orsingher è un giornalista molto stimato nel panorama dell’informazione televisiva, diventato professionista nel 2011, ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo nel lontano 2005, in una televisione locale toscana. La svolta per la sua carriera è arrivata nel 2012, quando si è trasferito a Roma e ha iniziato a lavorare come inviato per tre programmi televisivi di Michele Santoro. Dal 2015 è approdato a Tagadà e nel 2022 ne ha condotto alcune puntate speciali sull’Ucraina, dimostrando di essere un professionista preparato e capace. Ha giocato a pallavolo e ha avuto anche qualche esperienza in televisione come attore, al momento è giornalista a tempo pieno e condivide le sue passioni con il compagno, Pierluigi Diaco.

La coppia è riservatissima, ma non mancano occasioni in cui si mostrano uniti e affiatati in eventi pubblici, dimostrando di essere molto felici e innamorati.