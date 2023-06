Una lunga militanza in Rai partita ai tempi degli show con Enrico Montesano e Gabriella Ferri. La mente va certamente a Dove sta Zazà e Mazzabubù. Naturalmente i successi più grandi e più recenti coincidono con gli show dal salone Margherita in Roma. Da Biberon a Creme caramel, da Saluti e baci a Bucce di banana, questi su Rai1. Fino poi al trasloco su Canale 5 con Champagne, Rose rosse e tanti altri. Stiamo parlando naturalmente di Pier Francesco Pingitore, regista ed autore, insieme a Mario Castellacci di questi programmi.

Una televisione che univa satira a politica attraverso i grandi attori, attrici e soubrette che si sono susseguiti dal palco del famoso salone Margherita in Roma. Pippo Franco, Oreste Lionello, Leo Gullotta, Martufello, Pamela Prati e Valeria Marini, tanto per fare alcuni nomi di personaggi che si sono succeduti in questi varietà.

Torniamo ad occuparci di Pier Francesco Pingitore e degli show televisivi del salone Margherita perchè si parla di uno suo possibile ritorno in Rai. Una voce lanciata dal settimanale Oggi e confermata alla rivista diretta da Carlo Verdelli dallo stesso Pingitore. Il regista ed autore romano ha infatti detto di essere intenzionato a proporre alla nuova dirigenza Rai un programma da lui scritto legato proprio al Bagaglino.

TvBlog ha indagato e ha ottenuto conferme. Effettivamente il progetto esiste ed è in partenza. Lo show dovrebbe andare in onda molto probabilmente su Rai1 nel corso della prossima stagione televisiva. Si parla come data di messa in onda del prossimo mese di gennaio. C’è già il titolo del programma, che sarà “Il Bagaglione“. L’idea allo studio sarebbe quella di ripercorrere in questo nuovo show la storia della celebre compagnia del Bagaglino. Ma non solo. Si vorrebbe mettere in scena la comicità del passato in qualche modo intrecciandola con quella odierna.

Potremmo vedere in scena dunque i grandi comici del passato del Bagaglino, insieme a nuovi personaggi della comicità di oggi. Insomma un grande show televisivo, sotto l’egida di un grande autore e regista del calibro di Pier Francesco Pingitore, fra passato, presente e futuro. Attendiamo dunque conferme ed annunci per la prossima presentazione dei palinsesti Rai prevista a luglio.