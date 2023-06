I The Jackal hanno realizzato la loro prima serie tv Pesci Piccoli – Un’agenzia. Molte Idee. Poco Budget, prodotta con Mad Entertainment per Prime Video dove i 6 episodi che compongono la prima stagione saranno rilasciati giovedì 8 giugno. Un progetto molto sentito dal gruppo creativo, come hanno evidenziato durante la presentazione della serie, che gli ha permesso di raccontare quello che conoscono meglio, la vita d’agenzia. Ma soprattutto di raccontare storie e di farlo tutti insieme come gruppo. Il risultato è una comedy che ha una sua struttura ben definita che rimanda ai modelli americani e sfugge dal rischio di accumulo di sketch.

Pesci Piccoli – Un’agenzia. Molte Idee. Poco Budget, la trama

La serie tv Pesci Piccoli ci porta nella vita della sede periferica di un’agenzia di comunicazione. Nell’epoca delle star di TikTok e di vite di successo incorniciate nei social, cosa c’è di bello nel fare ogni giorno una vita normale? E se questa vita normale si svolgesse in una piccola agenzia di comunicazione social? Ciro, Fabio, Fru e Aurora sono amici e colleghi immersi nel sottobosco digital fatto di brand provinciali sfigati e piccoli influencer tragicomici, ma anche fatto di gesti di amicizia, flirt tra colleghi e riti di gruppo.

L’arrivo di una nuova manager “promossa” dalla sede centrale milanese alla guida della loro divisione distaccata in provincia di Napoli a seguito di un incidente, cambierà gli equilibri della realtà di questo gruppo di lavoro. La nuova arrivata è decisa a dimostrare il suo valore e porterà un’ondata di novità, e loro la aiuteranno a comprendere che anche un’esistenza normale, senza successi garantiti da milioni di follower, nasconde qualcosa di prezioso se hai gli amici giusti.

Pesci Piccoli – Un’agenzia. Molte Idee. Poco Budget, il cast

Ciro, Fabio, Fru e Aurora interpretano loro stessi, o almeno una loro versione, nella serie. Mentre la manager nuova arrivata all’interno dell’agenzia, è interpretata dall’esordiente Martina Tinnirello. Oltre ai vari personaggi che lavorano dentro la sede dell’agenzia, ci sono alcune guest star come Herbert Ballerina, Achille Lauro, Giovanni Muciaccia, Valentina Barbieri e Mario “Il Ginnasio” Terrone che interpretano versioni di loro stessi; Gabriele Vagnato è una guest star ricorrente interpretando un dipendente della sede centrale dell’agenzia.

Pesci Piccoli – Un’agenzia. Molte Idee. Poco Budget, il trailer

Pesci Piccoli – Un’agenzia. Molte Idee. Poco Budget, quante puntate sono

La prima serie tv dei The Jackal è composta da 6 episodi da 30 minuti. Gli “sciacalli” durante la presentazione si sono augurati di poter andare avanti perché hanno tante storie da raccontare.

Pesci Piccoli – Un’agenzia. Molte Idee. Poco Budget quando esce?

Pesci Piccoli è disponibile in streaming su Prime Video da giovedì 8 giugno.

Pesci Piccoli – Un’agenzia. Molte Idee. Poco Budget dove è stata girata

La serie tv Pesci Piccoli è ambientata a Napoli anche se la città non si vede, si scorge il monte Somma, dei capannoni industriali ma per lo più la serie è girata in studio all’interno degli uffici.