Perla Maria Paravia: chi è la nuova concorrente del Grande Fratello 2024

Nel corso della sedicesima puntata del ‘Grande Fratello 2024‘, in onda, stasera 2 dicembre, una nuova concorrente ha varcato la porta rossa più spiata d’Italia. Si tratta di Perla Maria Paravia. Come accaduto, per le Non è la Rai, la neo 18 enne partecipa al reality in coppia con la mamma Maria Monsè, già inquilina della casa, qualche anno fa.

Gli altri concorrenti, che hanno arricchito questa edizione, sono il fisioterapista Emauele Fiori, la trentina Chiara Cainelli, la Miss Italia Zeudi Di Palma, il fratello di Jovanotti, Bernardo Cherubini.

Conosciamola meglio:

Chi è Perla Maria Paravia del Grande Fratello 2024? Età, lavoro, Instagram

Perla Maria Paravia è nata il 21 agosto 2006 a Catania sotto il segno del Leone. Ha 18 anni. E’ figlia di Maria Monsè e dell’imprenditore Salvatore Paravia. Con la complicità dei genitori, la ragazza realizza dei video virali su Tik Tok ed Instagram. Ha preso parte, insieme, alla mamma a diverse trasmissioni Mediaset come ‘Pomeriggio 5’ nella gestione di Barbara d’Urso.

Nel 2023, è stata scartata da ‘Il collegio di Rai 2’. Sogna di fare il medico.

Questa estate, Perla Maria ha festeggiato due volte il suo compleanno: in Sardegna, ad Olbia, e Roma alla presenza di circa 250 invitati. Mamma e figlia hanno documentato, sui social, i festeggiamenti (dalla preparazione, ai regali, alle sorprese). Suona il pianoforte da oltre sei anni.

Ha un profilo Instagram @perlamaria.paravia che, ad oggi, conta oltre 17600 followers.

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello 2024?

Ecco tutti i concorrenti al momento all’interno della Casa: Alfonso D’Apice (ex concorrente Temptation Island), Amanda Lecciso (sorella di Loredana Lecciso), Federica Petagna (ex concorrente Temptation Island), Helena Prestes (modella), Javier Martinez (pallavolista), Jessica Morlacchi (cantante), Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo (ex volti di Non è la rai), Lorenzo Spolverato (attore e modello), Luca Calvani (attore e modello), Luca Giglioli (parrucchiere), Mariavittoria Minghetti (medico), Shaila Gatta (ex velina/ballerina), Tommaso Franchi (idraulico), Yulia Bruschi (direttrice creativa locale lucchese) e Stefano Tediosi (modello, ex tentatore di Temptation Island).