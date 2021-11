Lo avevamo annunciato in anteprima su TvBlog poco più di un mese fa. E ora è arrivata la conferma ufficiale: su Rai2 sta per approdare un nuovo programma, dal titolo Performer Italian Cup. Si tratta di un talent show con la conduzione di Garrison Rochelle e di Valentina Spampinato, che ne è anche direttore artistico.

Performer Italian Cup andrà in onda su Rai2 in seconda serata, il 15, 22 e 29 novembre ed è il Campionato Italiano delle arti scenico-sportive.

Il programma, le cui registrazioni si stanno completando in queste ore a Cinecittà World, mira a raccontare e a presentare gli artisti in quanto atleti, puntando tutto sul connubio naturale tra arte e sport. Le quattro categorie in gara sono danza, canto, recitazione e arti-circensi ed acrobatiche.

Diciotto è il numero dei finalisti protagonisti delle puntate del Performer Italian Cup, prescelti dal campionato nazionale, che racconteranno le loro giornate, tra esercizi mirati e preparazione atletica, con i coach Maura Paparo, Fabio e Ivan Lazzara, Susanna Radice, Grazia Di Michele, Janine Molinari, Fioretta Mari, Klaudia Pepa, Anthony Patellis e Andrea Rizzoli. Solo dieci di loro, su giudizio dei coach, accederanno alla puntata finale. Obiettivo? Formare subito la nazionale italiana performer, in attesa di mettere in piedi una sorta di sfida europea tra tutte le nazionali (in questo senso c’è una somiglianza con il vecchio caro Giochi senza frontiere).

La giuria tecnica sarà presieduta da Gianni Testa, mentre il direttore artistico sarà Massimo Cotto.

Accanto ai talenti scelti, protagoniste assolute del programma saranno soprattutto “le work room”, fulcro del metodo di formazione denominato metodo P.A.S.S., ideato della stessa direttrice artistica Spampinato. Le work room saranno dei veri e propri uffici di collocamento che permetteranno agli artisti di ottenere dei contratti con dei talent scout di fama internazionale come il produttore cinematografico Oscar Generale, il direttore d’orchestra, produttore discografico direttore artistico della Pleiadi Comunication, Ciro Barbato, i produttori dell’Opera Lirica Tutankamon, Lino Zimbone e Cristina Sarlo, il manager artistico Antonio Desiderio, il producer Franco Jannizzi. Nomi che andranno a completare la giuria tecnica del programma composta da artisti conosciuti in tutto il mondo.

Ad affiancarli una giuria speciale, i cui voti avranno un peso maggiore; a formarla saranno Giorgio Pasotti, Stefano Orfei, Chiara Cattaneo e Paul Glaser. Tra gli sponsor ufficiali del programma Givova, mentre la regia sarà affidata a Luigi Antonini.