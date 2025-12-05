Perché Soap ha lasciato Sanremo Giovani

Prodotta e sostenuta dalla Sugar, etichetta di Caterina Caselli, Soap ha deciso di ritirarsi da Sanremo Giovani 2025. La cantante ha battuto i Disco Club Paradiso con il brano Buona Vita e questo le ha permesso di accedere alla semifinale del 9 Dicembre, dove i finalisti si batteranno per conquistare un posto in finale e poi l’accesso al Festival di Sanremo nelle Nuove Proposte. Un percorso impegnativo per i giovani talenti e e che è stato riservato solo ad alcuni dei ragazzi, che hanno partecipato a Sanremo Giovani.

Soap ha convinto i giurati, ma nell’ultima puntata di Sanremo Giovani, Gazzoli ha annunciato il suo ritiro. Il conduttore ha poi aggiunto che non ci sarà nessun ripescaggio e che alle semifinali ci saranno solo gli 11 cantanti che hanno ottenuto l’accesso. Gazzoli non ha spiegato perché Soap ha scelto di porre fine alla sua avventura, ma la notizia ha sorpreso il pubblico. A fare chiarezza ci ha pensato la stessa cantante che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post polemico: “Parto con il presupposto che a me non interessa nulla di ciò che viene detto in negativo sulla mia musica a meno che non siano critiche costruttive, che ascolto molto volentieri.

Ho sempre avuto la mia visione e non pretendo che arrivi a tutti, mi piace essere divisiva ed è ciò che mi fa capire che non sono per tutti; ma voglio comunque spendere due parole in merito alla tossicità di queste dinamiche.” Ha esordito la giovane artista, che ha poi aggiunto: “Il video mi è stato mandato, non ricerco io questo genere di intrattenimento ma è davvero deludente vedere che una persona che lavora nel settore (in questo caso radio) si permetta di fare affermazioni così tossiche e inconcludenti riguardo a giovani artisti che si mettono in gioco, in gara, letteralmente”. Non è chiaro a cosa si riferisca, ma le sue affermazioni sembrano rivolte a qualcuno di preciso.

Soap: “Invito a farvi un’esame di coscienza”

La giovane cantante ha invitato il suo presunto interlocutore a farsi un’esame di coscienza: “Invito lui, come tanti altri che si professano giudici e padroni della musica a farsi un esame di coscienza, siete veramente fra ciò che c’è di più brutto in questa industria. Stimo invece giornalisti, speaker e addetti ai lavori che hanno professionalità, grazie a Dio ho imparato a non fare di tutta l’erba un fascio, al contrario di altri”.

Le parole di Soap non sono passate inosservate e in molti oggi di chiedono a chi fossero rivolte, ma soprattutto cosa ha alimentato questa sua reazione. La cantante ha anche ringraziato chi l’ha sostenuta e capita, e l’ha incoraggiata a credere in se stessa come la sua etichetta, ma anche Carlo Conti e la Rai.

Soap: “Vivo un momento personale complesso”

L’artista dopo il post polemico è intervenuta di nuovo sui social per spiegare che il suo ritiro è legato a scelte personali, ha parlato di un momento delicato della sua vita dovuto a delle scelte personali: “Ho deciso di non proseguire la mia partecipazione a Sanremo Giovani. È una decisione presa dopo tante riflessioni sia personali che condivise con il mio team di lavoro e alle persone che mi vogliono bene.

Sto affrontando un momento personale complesso e ho deciso di dedicare le mie energie a me stessa, allo spazio di cui ho bisogno e a un viaggio speciale che rimando da troppo tempo.” Anche qui Soap non è stata del tutto chiara, ha solo ritenuto giusto spiegare a chi la sostiene che la sua è stata una decisione del tutto personale.