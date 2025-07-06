Perchè Romina Pierdomenico ha lasciato Ezio Greggio: i motivi dell’addio

Si sono incrociati per la prima volta circa 10 anni fa sul red carpet di Montecarlo: lei nei panni di madrina d’eccezione, lui icona di Mediaset, un veterano della comicità. Chi l’avrebbe detto che tra i due scoccasse qualcosa di più che un selfie ricordo? Da quell’incontro fugace è nata una storia che è durata anni. Ma che purtroppo è poi anche arrivata al capolinea. “Lui è stato una famiglia per me. È stato come elaborare un lutto” Ha confessato Romina Pierdomenico parlando di Ezio Greggio a La Volta Buona.

Una storia che è stata al centro del gossip, nonostante la riservatezza dei protagonisti che l’hanno protetta e l’hanno difesa dalle malelingue: i 39 anni di differenza, i presunti vantaggi di carriera. Rumor a cui i due hanno sempre risposto con il sorriso anche se dietro i sorrisi, ha confessato la modella abruzzese, “si consumava un’altra storia”, fatta di lacrime.

“Ho sofferto per cinque anni, questa è la prima volta che ne parlo. Al di fuori apparivo con una faccia solare, ma quando andavo a casa piangevo perché passare per una persona che tu non sei fa male. È facile vedere una bella ragazza e dire: ok, lei si è fidanzata con un uomo così più grande per arrivare al successo, per abbattere le tappe, per i soldi. Questo mi ha accompagnato per tutto questo viaggio”. Ha confessato e aggiunge:”Penso di essere stata molto forte, ma non così tanto. Ho sofferto veramente tanto”

Il vero motivo dell’addio

Romina Pierdomenico ha ricostruito in TV cinque anni intensi e l’addio, avvenuto due estati fa, che ora racconta senza sconti né reticenze. Ma cosa ha davvero incrinato il rapporto con il mattatore di Striscia?

La storia d’amore è iniziata nel 2018, quando Greggio – travestito da semplice follower – le scrive su Instagram. Romina, allora 25enne alle prime esperienze televisive, tentenna: “Ero restia, la differenza d’età pesava”. Alla fine accetta un caffè “in amicizia”, salvo incrociare Ezio 24 ore prima per strada. Quell’ incontro “fuoriprogramma” fa scattare la scintilla e in pochi mesi diventano inseparabili.

Se la complicità è immediata, altrettanto fulminei sono i pregiudizi: “arrampicatrice”, “cercatrice di successo facile”, “figlia adottiva” – insulti che Romina ricorda con voce rotta. Ma il vero problema è arrivato nel 2023, quando lei spegne trenta candeline. “Con quell’età sono emerse nuove esigenze: sognavo una famiglia, un figlio”, racconta. Greggio – papà di due adulti e proiettato su progetti di lavoro intensi– non si sente pronto a ricominciare il percorso dei pannolini. Il confronto è pacato, ma definitivo: percorsi di vita divergenti, nessun tradimento plateale. “Ci siamo salutati con affetto e rispetto”, commenterà poi lo stesso Ezio a Il Fatto Quotidiano, rivendicando “cinque anni indimenticabili”.

Superato il dolore, Romina guarda avanti: lavora tra radio e TV digitali, coltiva progetti come brand ambassador e, soprattutto, si “disintossica” dal giudizio altrui. Oggi non nasconde di pagare lo scotto di una relazione con un uomo molto più grande, ma afferma di aver recuperato leggerezza: “Non penso più al mio ex, sono felice che si sia rifatto una vita con la food‑blogger Nataly Ospina, confida, quasi a volersi scrollare di dosso l’etichetta di “fidanzata di”.