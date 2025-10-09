Perché Raimondo Todaro ha lasciato (di nuovo) Francesca Tocca: la verità sull’addio

Dopo i gossip che li volevano di nuovo assieme, cosa sta accadendo tra i due ex e quali sono i motivi della decisione di lui

Raimondo Todaro ha spiegato le ragioni che hanno portato alla separazione da Francesca Tocca. L’ex insegnante di Amici ed ex volto di Ballando con le Stelle in una lunga intervista ha parlato della sua carriera, del suo lavoro in televisione, ma anche dell’ex compagna e dei problemi di salute che ha scoperto recentemente.

La sua storia d’amore con la Tocca aveva appassionato non poco il pubblico, complice la notorietà di entrambi, la separazione non fu una bella notizia per i fan della coppia. Negli ultimi tempi i due ex erano finiti nuovamente sotto i riflettori del gossip per un presunto riavvicinamento, ma alla fine si è trattato solo di pettegolezzi, nati da una foto che i due ballerini hanno condiviso assieme alla figlia Jasmine. Oggi, infatti, sono in buoni rapporti e hanno deciso di crescere la loro bambina nel modo più sereno possibile.

Raimondo Todaro spiega perché è finita con Francesca Tocca

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono stati a lungo al centro dell’attenzione del gossip, dopo una prima separazione e un tentativo di riconciliazione nel 2019, nel gennaio del 2025 si sono detti definitivamente addio. E, sebbene non abbiano ancora ufficializzato in modo legale, sono a tutti gli effetti separati.

L’ex insegnante di Amici in un’intervista a Verissimo ha parlato a lungo della sua relazione con Francesca Tocca, spiegando che dopo il tentativo di riconciliazione le cose non sono andate come si aspettavano. “Se non ha funzionato una seconda volta, significa che c’era qualcosa che non andava, ne prendo atto e non vedo altre possibilità“, queste le parole a Silvia Toffanin.

Tra di loro oggi c’è un grande rispetto, oltre che un buon rapporto, tanto da aver trascorso le vacanze insieme, chiaramente con la figlia Jasmine. Todaro ha spiegato che a un certo punto ha iniziato a vedere che la sua compagna non era felice e questo ha iniziato a incupire anche lui. Non c’è stato un motivo preciso, semplicemente a un certo punto è come se tra di loro si fosse spento qualcosa: “(…) Non c’entrano altre persone, non c’è stato un motivo ben preciso per cui ci siamo separati. Era un rapporto un po’ spento, un parlarsi poco, condividere poco, non sentirsi priorità per l’altra persona“.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, oggi, continuano a essere molto legati. Lo stesso ex volto di Amici e Ballando con le Stelle ha sottolineato come crede che lui e la sua ex compagna abbiano fatto un buon lavoro con la figlia Jasmine, che è felice e serena e questa, quindi, è l’unica cosa che conta per loro. Il ballerino non ha nascosto, poi, la preoccupazione per i suoi problemi di salute, raccontando che gli sono stati scoperti dei tumori all’intestino, che ha dovuto rimuovere, spiegando come si debba sottoporre ciclicamente a controlli approfonditi.

Proprio poco dopo l’intervista rilasciata a Verissimo ha condiviso sui social l’esito delle indagini da poco effettuate, spiegando che per fortuna non ha nulla, una comunicazione che ha rallegrato i suoi tanti fan.