Perché La Notte nel cuore non va più in onda e quando ci saranno le nuove puntate

Dopo il successo delle ultime puntate, La notte nel cuore si prende una breve pausa estiva. La soap turca di Canale 5, entrato di prepotenza nel cuore dei telespettatori italiani, sospenderà temporaneamente la sua messa in onda in prima serata.

Ma niente paura, il ritorno è già fissato e non bisognerà attendere troppo. Canale 5 ha scelto di rimodulare il proprio palinsesto in vista del periodo clou dell’estate.

Lo stop strategico

Nelle derate di domenica 10 e 17 agosto la rete ammiraglia di Mediaset lascerà in stand-by la soap con Nuh e Sumru per evitare il calo di ascolti fisiologico legato alle festività.

Al suo posto andranno in onda alcuni film turchi selezionati ideali per mantenere alto l’interesse del pubblico senza “bruciare” episodi chiave in un momento in cui gran parte degli italiani è lontana dal televisore. Si tratta di una scelta già sperimentata in passato da Mediaset, che conferma ancora una volta l’attenzione alle dinamiche di ascolto stagionali. L’obiettivo è chiaramente tutelare La notte nel cuore, una delle scommesse vincenti della programmazione estiva.

La data ufficiale del ritorno

La notizia più attesa è finalmente arrivata: la nuova puntata de La notte nl cuore andrà in onda domenica 24 agosto in prima serata su Canale 5. A partire da quella data, la soap riprenderà il suo consueto appuntamento settimanale, pronta a tenere col fiato sospeso milioni di telespettatori con nuovi intrecci familiari e tensioni amorose.

La decisone di anticipare il ritorno, inizialmente previsto per settembre, è stata presa dopo il boom di ascolti registrato dalle puntate trasmesse a luglio e inizio agosto, con risultati che hanno superato ogni aspettativa.

I dati Auditel, d’altronde, parlano chiaro: l’ultima puntata, andata in onda il 3 agosto, ha totalizzato oltre 1,8 milioni di telespettatori con uno share superiore al 17,5%. Numeri da prima serata vera, che hanno permesso a Canale 5 di battere agevolmente la concorrenza con Rai 1, dove era in replica Imma Tataranni (ferma al 15%).

Il merito va, in parte, anche al traino de La Ruota della Fortuna, che ha saputo scaldare il pubblico con risultati da record (oltre 4 milioni in access prime time) ma il successo della soap resta indiscutibile e indipendente da spinte esterne.

La programmazione autunnale si preannuncia infuocata. Mediaset ha confermato La notte nel cuore anche per la prossima stagione televisiva, mantenendola sempre in prima serata la domenica. Un chiaro segnale di fiducia riposta nella serie, che dovrà vedersela con un’avversaria di peso: la fiction di Rai 1 Cuori 3, con Daniele Pecci e Pilar Fogliati, anch’essa al rietro nelle domeniche autunnali.