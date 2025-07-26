Perché La Notte nel cuore cambia programmazione, domenica 27 luglio

La notte nel cuore sta facendo breccia nel cuore del pubblico di Mediaset. La soap con Ece Uslu (l’attrice già nota agli spettatori italiani per la parte di Cahide Esen Karalar in Come sorelle) continua a conseguire ottimi risultati nella gara degli ascolti con una media superiore a 1,9 milioni di spettatori.

Anche nella serata di domenica 20 luglio la dizi ambientata in Cappadocia ha brillato raggiungendo un ottimo 17,7% di share (con 1.901.000 spettatori), un risultato che ha permesso a La notte nel cuore di vincere la serata. La replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore su Rai 1 è rimasta ferma al 13,5% di share e a 1.697.000 spettatori.

I riscontri positivi hanno già convinto la dirigenza Mediaset a confermare la soap che in originale si intitola Siyah Kalp anche nel palinsesto della stagione autunnale, dove si alternerà con Tradimento. Nel frattempo ci sono dei cambiamenti per quanto riguarda la programmazione dell’appuntamento di domenica 27 luglio.

La notte nel cuore, perché la soap cambia programmazione nella serata di domenica 27 luglio

Il cambio di programmazione previsto per domani, domenica 27 luglio, non riguarda la fascia oraria. Conferma in prima serata per La notte nel cuore. Le modifiche sono legate non allo slot in prime time ma alla durata complessiva della soap. La puntata infatti è stata accorciata. I vertici aziendali hanno deciso di ridurre la durata.

La notte nel cuore perciò sarà trasmessa fino alle 00:15 e non più fino alle 00:35, come accaduto la scorsa domenica sera 20 luglio su Canale 5. Accorciamento, dunque, non spostamento per la soap che sulla rete ammiraglia Mediaset non smette di appassionare il pubblico e fa registrare ascolti sempre in crescita.

La dizi con Sumru, Melek e Nuh proseguirà nel prime time domenicale per tutto il mese di agosto. La puntata di domenica 27 luglio comincerà verso le 21:40 circa, subito dopo La ruota della fortuna di Gerry Scotti, con una nuova puntata speciale che avrà una durata inferiore a quella abituale (circa una ventina di minuti in meno).

Il cambio di programmazione si spiega anche con la volontà di risparmiare episodi in previsione della stagione autunnale. La soap turca è stata annunciata come una delle proposte di punta del palinsesto serale dell’autunno di Canale 5. Un altra dizi di successo prevista in prime time a partire da settembre è Tradimento.

Le trame incentrate sulla vita di Guzide in autunno arriveranno a conclusione con le puntate finali della seconda e ultima stagione. Le soap turche si confermano tra i prodotti più graditi dal pubblico. Mediaset continua a guardare al di là del Bosforo puntando su soap e film turchi nella serata di Canale 5.

Una strategia confermata dalla riproposizione, il 22 luglio, del film Mio figlio, con protagonista Kivanc Tatlitug, l’attore di The Family. Il film ha comunque ottenuto un ottimo risultato (media superiore ai 2 milioni di spettatori, con share medio del 14,50% e punte del 18%) considerando che doveva confrontarsi con il match della Nazionale femminile di calcio, che ha sfiorato l’impresa contro l’Inghilterra nella semifinale degli Europei e ha superato la soglia dei 4 milioni di spettatori.