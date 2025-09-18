“Io Sono Farah”, dove e come rivedere la serie: le nuove modalità di trasmissione

Io sono Farah è tra le soap turche di maggiore successo trasmesse da Mediaset durante l’Estate. Una serie che sin dal debutto ha ottenuto l’attenzione del pubblico. Intrighi, passioni, e nuovi amori sono gli ingredienti dell’amata dizi che ha come protagonista Demet Ozdemir, già nota al pubblico italiano.

La platea televisiva si è appassionata alla storia di Farah, del suo bambino e di Tahir. Il desiderio di conoscere l’evoluzione della trama e quale futuro spetta ai vari personaggi è forte. Mediaset sta riflettendo sul futuro della serie, il formato è vincente e l’azienda di Cologno Monzese vuole capire quando sarà possibile mandare in onda i nuovi episodi. I rapporti tra Italia e Turchia, in termini seriali, sono ottimi anche grazie al ponte di mercato che Piersilvio Berlusconi ha saputo costruire acquistando prodotti importanti come la fiction in questione.

Io sono Farah, in onda su Mediaset Infinity: disponibili tutte le puntate

Dal 16 settembre le puntate di Io sono Farah sono disponibili su Mediaset Infinity all’interno del canale Dreamers & Love per 4,99 euro al mese dopo un una settimana di prova gratuita. Il pubblico potrà vederle in serenità quando vuole. Mediaeset ha così scelto di soddisfare le richieste del pubblico e ha approfittato dei canali tematici per non lasciare la dizi turca nel cassetto. La notizia è stata accolta con entusiasmo: oggi i telespettatori possono conoscere il destino di Farah e tutte le sue vicissitudini.

Gli episodi inediti sono 47, e tutti sono stati inseriti nella piattaforma. Questo permette una maggiore libertà degli utenti di vedere le puntate quando e come vogliono, anche tutte insieme. Insomma ci si potrà immergere totalmente nella narrazione e conoscere diversi dettagli della storia. E si potranno rivedere anche le puntate già andate in onda.

Io sono Farah, trama: l’incontro di Farah e Tahir

Io sono Farah narra la storia di una mamma single di un bambino malato. Per garantire le cure a suo figlio lascia il suo paese e si rifugia in Turchia dove inizia una nuova vita. Qui viene assunta come donna delle pulizie, un lavoro umile che le permette di guadagnare i primi soldi. In seguito ad una serie di vicissitudini incontra Tahir, un uomo apparentemente duro, dal passato non facile e addentrato in contesti non proprio leciti.

Tahir si rivela diverso e nel corso delle varie puntate mostra anche il suo lato umano e sensibile. Tra i due scatta sin da subito qualcosa: un’affinità fatta di sguardi e gesti d’affetto. Tahir infatti decide di prendersi cura di Farah e del figlio e di proteggerli da eventuali pericoli in cui potrebbero incorrere.