Un ex corteggiatore rompe il silenzio sui social e svela i veri motivi che lo hanno spinto a lasciare il programma

“Perché ho lasciato Uomini e Donne”. La verità sulla relazione con Tina e i motivi dell’addio al programma, parla il cavaliere

Uomini e Donne non va mai davvero in vacanza. Sebbene gli studi siano chiusi e le luci dei riflettori spenti, le storie che hanno appassionato il pubblico durante l’inverno tornano sempre attraverso il web e le interviste, con novità, confessioni inaspettate e colpi di scena.

Uno dei protagonisti della stagione appena passata ha fatto un passo indietro, decidendo di raccontare la sua versione dei fatti: è un volto legato, seppur brevemente, a Tina Cipollari che come è noto quest’anno è stata anche sul trono. Tutti ricordano infatti Angelo Perla ristoratore cinquantenne che durante l’ultima stagione ha provato a conquistare il cuore dell’opinionista più temuta e seguita del daytime.

Chi ha seguito il dating show ha notato come la frequentazione tra Angelo e Tina sia stata breve, intensa, ma anche ricca di ambiguità. Il pubblico si è domandato a lungo se ci fosse un reale interesse o solo voglia di visibilità. Poi, improvvisamente, la decisione di Angelo di lasciare la trasmissione, accompagnata da una lettera letta in studio, aveva lasciato il dubbio su quali fossero i reali motivi dell’addio.

Una fiamma mai realmente spenta

A distanza di mesi dalla sua uscita dal programma, l’ex corteggiatore di Tina Cipollari ha deciso di rompere il silenzio con un video pubblicato su Tik ToK diventato immediatamente virale. L’uomo ha condiviso con i suoi follower la sua verità, svelando dettagli della sua vita privata fino ad allora rimasti nell’ombra e chiarendo anche il rapporto con Tina. E il motivo dell’addio, a quanto pare, è molto diverso da quello raccontato in televisione.

Nel video, Angelo mostra prima l’immagine del suo cane, poi una foto accanto a una donna: “Una ragione è lui. L’altra è lei. Noi”, scrive. Dietro quelle parole, c’è il ritorno di fiamma con una compagna storica, una relazione che – come lui stesso spiega – aveva subito uno stop ma non era mai finita davvero. “A volte si fanno degli errori – commenta – ma se c’è amore, si può ricostruire”.

Il suo ingresso a Uomini e Donne, racconta, non fu motivato solo dal desiderio di conoscere Tina, ma anche dalla volontà di capire se fosse pronto a voltare davvero pagina. Tuttavia, quel percorso televisivo gli ha fatto comprendere che il cuore non si inganna, soprattutto quando qualcuno ti aspetta fuori, nella vita reale.

La donna che oggi è al suo fianco non appartiene al mondo dello spettacolo, né al parterre femminile del Trono Over. “Lei è la mia realtà – scrive Angelo nei commenti – e oggi so che l’amore vero non si cerca in uno studio televisivo, ma si coltiva nella quotidianità”.

Sulla fine del rapporto con Tina le parole di Angelo sono state: “Ho iniziato questo percorso con il cuore sigillato, negli ultimi 2 anni ho capito quanto l’amore può far male. Sentendo il tuo appello ho pensato di vivere una nuova situazione con leggerezza, a cui non sono abitato. Ma non ne sono capace. Ho confuso leggerezza con superficialità. Vivo con difficoltà di dover ostentare ciò che con gli anni ho raggiunto. Sono consapevole di essere fortunato. Voglio amare, cerco l’amore vero. E purtroppo non l’ho trovato in te”