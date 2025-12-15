Perché Francesca Tocca ha lasciato Amici

Francesca Tocca è senza ombra di dubbio uno dei volti più amati di Amici, sebbene abbia deciso di lasciare il talent show, la rivediamo spesso nella scuola di Maria De Filippi in veste di giudice, dimostrando di essere ancora molto legata al programma e a tutti i colleghi. Ma perché ha deciso di lasciare il suo posto in un format di così grande successo?

Nei primi mesi del 2025 aveva annunciato di aver deciso di lasciare Amici, salvo poi tornare nell’appuntamento serale come ballerina professionista. Ma perché aveva fatto questa scelta? L’ex di Raimondo Todaro non ha mai fatto mistero di aver preso una decisione sofferta, ma che sentiva il bisogno di farlo.

Francesca Tocca spiega perché ha lasciato Amici

Francesca Tocca a gennaio 2025 ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha raccontato qual è il motivo per cui ha deciso di lasciare Amici. Ha spiegato alla conduttrice che per lei non era stato facile prendere questa decisione, ma c’è stato un momento in cui ha sentito il bisogno di farlo.

Aveva deciso di lasciare dopo nove anni nel programma perché ha sentito l’esigenza di cambiare. “(…) Mi manca tutto. Ma mi sono ascoltata e mi sono detta: ‘Forse è arrivato il momento di cambiare’. Non so se ho fatto bene o male“, queste le parole della ballerina alla Toffanin. La Tocca ha poi raccontato come la sua famiglia non fosse d’accordo con questa scelta, anche la figlia Jasmine, ma poi tutti hanno compreso la sua esigenza e il desiderio anche di godersi di più la figlia. In quell’occasione l’ex ballerina di Amici spiegò che la figlia comprese per quale motivo dedicasse tanto tempo al lavoro, stando lontana da casa.

Quando Francesca Tocca lasciò Amici alcune voci sostenevano che la scelta fosse dipesa dalle incomprensioni che Raimondo Todaro, suo ex, avrebbe avuto con Maria De Filippi. Ma si trattava solo di indiscrezioni che non hanno mai trovato conferma da parte dei diretti interessati. Successivamente la ballerina ha deciso di tornare nel programma come ballerina professionista per le puntate serali e adesso è tornata diverse volte come giudice per le gare di ballo.

Del resto la Tocca non ha mai nascosto come per lei la scuola rappresenti una sorta di casa e come si senta bene nel programma. Recentemente si era vociferato di un riavvicinamento tra la ballerina e il suo ex Raimondo Todaro, ma in realtà anche in questo caso si sarebbe trattato solo di pettegolezzi, anche perché entrambi hanno spiegato di aver voltato pagina. Sono apparsi più volte assieme, anche sui social, in occasioni legate alla figlia Jasmine. I loro rapporti, dunque, sarebbero buoni, ma al momento un’ipotesi di riavvicinamento sembrerebbe essere assai remota.