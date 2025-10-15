Perché finì l’amore con Alberto Tomba: la confessione di Martina Colombari

Martina Colombari, ex Miss Italia e celebre attrice italiana, in una recente intervista si è aperta sulla sua vita privata, svelando dettagli poco conosciuti della storia d’amore passata con lo sci-alpinista Alberto Tomba.

Il passato con Alberto Tomba: un amore da fiaba interrotto dai riflettori

Negli anni ’90, la coppia formata da Colombari e Tomba era considerata iconica nel mondo dello sport e dello spettacolo. Martina ha definito la loro relazione come una vera e propria fiaba, quasi da cinema. Tuttavia, la realtà si è rivelata più complessa. La loro storia si è interrotta bruscamente in seguito a un episodio mediatico: la pubblicazione di una copertina di Martina su una nota rivista, che ha generato tensioni tali da compromettere la stabilità del rapporto, come da lei stesso dichiarato.

Ultimamente, la concorrente di Ballando con le Stelle è ritornata sulla love story del passato: “Siamo stati molto innamorati, per lui lasciai il fidanzatino di Riccione, è stato il mio primo uomo. Ma in realtà il suo entourage pensava che una donna per il super campione potesse essere una distrazione e quando ho iniziato ad affermarmi sul lavoro sono nati i problemi”.

La maternità e le sfide con Achille e Billy Costacurta

Oggi Martina è madre di Achille, nato dall’unione con l’ex calciatore Alessandro “Billy” Costacurta. Il rapporto con il figlio, ormai diciannovenne, ha attraversato fasi complicate, specialmente durante l’adolescenza. La showgirl ha raccontato con sincerità le difficoltà incontrate: “Durante l’adolescenza di Achille sono emerse dinamiche difficili da gestire. Il contesto sociale è cambiato rispetto a quello in cui siamo cresciuti noi, e nessuno ci ha insegnato come affrontare il ruolo genitoriale.”

Il ritorno in con Ballando con le Stelle

Dopo le sfide personali, Martina ha trovato un nuovo spazio di espressione e riscatto nel suo percorso a Ballando con le Stelle. La partecipazione al programma le ha permesso di mostrare una nuova versione di sé, più determinata e consapevole, affrontando prove fisiche ed emotive sotto gli occhi del pubblico. L’esperienza televisiva ha dimostrato la sua capacità di mettersi in gioco e di reinventarsi, consolidando ulteriormente la sua immagine di donna forte e resiliente nel panorama dello spettacolo italiano.