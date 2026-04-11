Elettra Lamborghini ricoverata: come sta la cantante e cosa ha avuto

Perchè Elettra Lamborghini è stata ricoverata in ospedale e come sta la cantante ora

Il sabato sera di Rai 1 si accende, ma con una scintilla in meno. Nel bel mezzo del varietà Canzonissima, la macchina perfetta di Milly Carlucci ha dovuto fare i conti con un imprevisto dell’ultimo minuto che ha lasciato il pubblico orfano della sua protagonista più irriverente: Elettra Lamborghini.

Quella che doveva essere una performance iconica sulle note di Povia si è trasformata in un grande punto interrogativo, lasciando il palco della rete ammiraglia privo di quel pepe a cui l’ereditiera ci ha abituati fin dal debutto.

L’annuncio è arrivato in apertura, con la padrona di casa costretta a indossare i panni della “risolutrice” per placare l’ansia dei fan. Nessun colpo di testa o capriccio da star: a fermare la corsa di Elettra è stato un improvviso problema di salute che l’ha costretta a dare forfait proprio a un passo dai riflettori della quarta puntata.

Dietro le quinte del varietà, l’atmosfera si è fatta tesa quando è diventato chiaro che la cantante non avrebbe potuto varcare la soglia dello studio.

La Lamborghini è stata infatti ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una cistite acuta, un disturbo tanto comune quanto invalidante, che l’ha colpita con una violenza tale da rendere impossibile qualsiasi movimento.

Paura passata per Elettra: come sta

A tranquillizzare l’esercito di fan rimasti col fiato sospeso è stata la stessa Elettra Lamborghini che, direttamente dalle sue storie Instagram, ha ripreso il contatto con il suo pubblico mostrando segni di netto miglioramento.

Tra un aggiornamento e l’altro, l’ereditiera ha voluto rassicurare tutti sulla sua ripresa, confermando che le cure al Gemelli stanno dando i frutti sperati.

Anche Milly Carlucci, nel corso della diretta, ha più volte preso la parola per rasserenare gli animi: la padrona di casa ha confermato che la situazione è sotto controllo, ribadendo la sua vicinanza alla cantante e lasciando intendere che la grinta di Elettra la riporterà in pista molto presto.