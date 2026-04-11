Home Gossip Perchè Elettra Lamborghini è stata ricoverata in ospedale e come sta la cantante ora

Perchè Elettra Lamborghini è stata ricoverata in ospedale e come sta la cantante ora

Elettra Lamborghini ricoverata: come sta la cantante e cosa ha avuto

di Giuliana Marra
Perchè Elettra Lamborghini è stata ricoverata in ospedale e come sta la cantante ora
11 Aprile 2026 23:38

Il sabato sera di Rai 1 si accende, ma con una scintilla in meno. Nel bel mezzo del varietà Canzonissima, la macchina perfetta di Milly Carlucci ha dovuto fare i conti con un imprevisto dell’ultimo minuto che ha lasciato il pubblico orfano della sua protagonista più irriverente: Elettra Lamborghini.

Quella che doveva essere una performance iconica sulle note di Povia si è trasformata in un grande punto interrogativo, lasciando il palco della rete ammiraglia privo di quel pepe a cui l’ereditiera ci ha abituati fin dal debutto.

L’annuncio è arrivato in apertura, con la padrona di casa costretta a indossare i panni della “risolutrice” per placare l’ansia dei fan. Nessun colpo di testa o capriccio da star: a fermare la corsa di Elettra è stato un improvviso problema di salute che l’ha costretta a dare forfait proprio a un passo dai riflettori della quarta puntata.

Dietro le quinte del varietà, l’atmosfera si è fatta tesa quando è diventato chiaro che la cantante non avrebbe potuto varcare la soglia dello studio.

La Lamborghini è stata infatti ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una cistite acuta, un disturbo tanto comune quanto invalidante, che l’ha colpita con una violenza tale da rendere impossibile qualsiasi movimento.

Il ricovero di Elettra Lamborghini

Paura passata per Elettra: come sta

A tranquillizzare l’esercito di fan rimasti col fiato sospeso è stata la stessa Elettra Lamborghini che, direttamente dalle sue storie Instagram, ha ripreso il contatto con il suo pubblico mostrando segni di netto miglioramento.

Tra un aggiornamento e l’altro, l’ereditiera ha voluto rassicurare tutti sulla sua ripresa, confermando che le cure al Gemelli stanno dando i frutti sperati.

Anche Milly Carlucci, nel corso della diretta, ha più volte preso la parola per rasserenare gli animi: la padrona di casa ha confermato che la situazione è sotto controllo, ribadendo la sua vicinanza alla cantante e lasciando intendere che la grinta di Elettra la riporterà in pista molto presto.

Altri articoli su Gossip