Perché è finita la storia d’amore tra Cruciani e la Lucarelli: dopo anni la verità

Selvaggia Lucarelli e Giuseppe Cruciani hanno avuto una breve storia d’amore. Ecco perché è volta al termine.

Selvaggia Lucarelli torna a parlare della fine della sua storia d’amore con Giuseppe Cruciani, il famoso speaker de La Zanzara. I due sono stati insieme per poco tempo, qualche anno fa, ma il loro legame è subito volto al termine per un evento imprevisto. “Oggi vi racconto una storia divertente sul perché Cruciani non avrebbe ragione per avercela con me“, ha esordito lei nel suo blog. Ha così raccontato l’inizio della loro storia: era il 2012, erano a cena in un famoso ristorante giapponese a Milano, lei mangia e lui spilucca qualcosa. “Chiacchiere, serata allegra, ma lo vedo agitato” – ha detto Lucarelli – “Guarda e riguarda il cellulare, e io: che hai? ‘Non mi funziona twitter’…Quindi cerco di capire cosa succeda, lui mi fa vedere che non riesce a entrare nel suo account. Passa un po’ di tempo e continua a essere agitato, al che gli do il mio telefono e gli dico: tieni, loggati col tuo account e poi quando hai finito, esci“.

E ancora: “Gli si illuminano gli occhi. inizia a trafficare un po’ col mio telefono, poi si slogga e me lo restituisce…Usciamo dal ristorante e ognuno a casa sua“. Al telefono della giornalista sarebbe però successo qualcosa di imprevisto.

Il racconto di Selvaggia Lucarelli su Cruciani

La giurata di Ballando con le Stelle ha inoltre fatto sapere che Giuseppe era uscito dal suo account twitter, ma che a lei continuavano ad apparire i messaggi privati che lui riceveva e inviava via twitter. “Quei direct iniziarono esattamente quando arrivai a casa dopo cena” – ha rivelato sul suo blog – “Non capii subito. Mi apparivano dei botta e risposta sullo schermo con allusioni chiaramente intime e ‘Che fai ora?’. Pensavo fosse pubblicità…Poi, l’illuminazione. Ecco perché era così agitato a cena. E ha usato il mio telefono per avere questi contatti con altre“. Il giorno successivo, la Lucarelli avrebbe continuato ad essere aggiornata sull’attività di Giuseppe, mandandogli nel frattempo dei messaggi molto vaghi.

“Ho dato un appuntamento a Giuseppe il giorno dopo, vicino a Largo La Foppa” – ha detto Selvaggia – “Quando arrivai gli dissi semplicemente: ‘Adesso andiamo insieme in un negozio di telefonia qui dietro’. ‘Perchè?’. ‘Perchè vedo tutti i tuoi direct twitter, ci serve un tecnico che risolva il problema’. Vidi la morte nei suoi occhi“. Il tecnico fece presente che si trattava di un comune “bug” e che era facilmente risolvibile. A quel punto i due si sarebbero lasciati con estrema civiltà. “Negli anni non ho capito perché sarei diventata ‘quella persona’, quella di cui non si parla”, ha infine concluso Lucarelli.