Perchè Brumotti lascia Striscia La Notizia: l’addio ufficiale

Dopo aver lasciato la sua collocazione storica a La Ruota della fortuna, Striscia la Notizia è pronta a tornare ufficialmente in onda. Dal 20 gennaio, canale 5 trasmetterà la nuova edizione del tg satirico di Antonio Ricci che andrà in onda in prima serata. Al timone della nuova stagione ci saranno due volti storici come Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti che saranno affiancati da nuove veline.

Immancabili, poi, saranno gli inviati che con i loro servizi porteranno alla luce varie questioni sociali da affrontare. Uno degli inviati storici del tg satirico è Vittorio Brumotti che, però, nel 2026, non ci sarà. Dopo una serie di rumors e indiscrezioni, infatti, è ufficiale l’addio di Brumotti a Striscia.

Dopo l’indiscrezione riportata da Grazia Sambruna su Mowmag secondo cui, dopo 17 anni, Vittorio Brumotti avrebbe lasciato il tg satirico di Antonio Ricci, l’addio è diventato ufficiale.

Vittorio Brumotti: cosa fa dopo l’addio a Striscia la notizia

Dopo 17 anni, finisce l’era di Vittorio Brumotti a Striscia la Notizia. Dopo aver girato l’Italia con i suoi servizi, in alcuni casi, molto pericolosi, Vittorio Brumotti non è più un inviato del tg satirico di Antonio Ricci. Da qualche mese, Vittorio Brumotti è una presenza fissa su Rete 4 in Realpolitik, il programma condotto da Tommaso Labate in cui produce servizi pericolosi occupandosi di criminalità.

In una delle ultime puntate di Realpolitik, Brumotti ha anche ricordato una delle tante aggressioni subite durante la realizzazione dei servizi per Striscia. “Sì, mi hanno accoltellato. Per fortuna avevo un giubbotto antiproiettile e mi ha solo fatto un taglio non mortale”, ha detto.

Nessun addio alla televisione da parte di Brumotti che, oltre all’impegno nel taltk show di Rete4, è anche impegnato in un progetto dedicato alla promozione dell’eccellenza del made in Italy della moda italiana nel mondo. Insieme a fotografi e videomaker, Brumotti percorrerà le strade in lungo e in largo durante il “The Italian Way, Made in Italy on the Road”.

Brumotti, tuttavia, non è l’unico inviato storico ad aver lasciato Striscia. Anche Max Laudadio e Stefania Petyx hanno annunciato l’addio al programma di Antonio Ricci con post sui social in cui hanno spiegato di sentire l’esigenza di dedicarsi ad altri progetti. Torneranno, invece, anche nell’edizione in prima serata di Striscia altri inviati molto amati dal pubblico come Valerio Staffelli con il suo tapiro, Jimmy Ghione, Cristiano Militello, Moreno Morello, Max Laudadio, Luca Abete e Rajae Bezzaz.

Tutto, dunque, è pronto per la nuova stagione di Striscia che dovrebbe fare compagnia ai telespettatori di canale 5 per cinque settimane, al termine dell’appuntamento quotidiano de La ruota della fortuna.