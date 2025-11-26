Stefano Corti e Bianca Atzei, insieme per 7 anni e genitori del piccolo Noah, si sono lasciati: la cantante ha rivelato i motivi dell’addio.

Perché Bianca Atzei e Stefano Corti si sono lasciati: la verità sull’addio

Ospite del salotto di Verissimo Bianca Atzei ha parlato della fine della storia con Stefano Corti, noto al pubblico per il suo lavoro a Le Iene. I due sono stati una coppia per 7 anni, si sono amati molto e sembrava che la loro storia dovesse durare per sempre. Sono anche diventati genitori del piccolo Noah, bambino che hanno voluto e desiderato entrambi e che oggi adorano e non mancano di dedicargli tutto il tempo possibile. La cantante, dopo tanti rumors, ha ufficializzato la rottura con la Iena e ha spiegato cosa è successo fra loro e come mai hanno preso una decisione così drastica.

Bianca è apparsa serena, grazie anche a Silvia Toffanin che come al solito è stata una perfetta padrona di casa. La cantante ha rivelato che la rottura è avvenuta lo scorso settembre, e che non ha nessun rimpianto perché sa di aver fatto tutto il possibile per salvare il rapporto, ma ad un certo punto ha compreso che non poteva trascinare una relazione che negli ultimi tempi era cambiata. I due, oggi ex, hanno deciso di comune accordo di porre la parola fine: si sono confrontati e hanno preso atto del cambiamento.

L’Aztei ha fatto riferimento ad una divisione di strade: “Ad un certo punto non ci siamo più trovati e non siamo più andati d’accordo. Non ci incontravamo più. “Del resto insieme hanno affrontato e superato anche momenti difficili, ma quando hanno compreso che non camminavano più nella stessa direzione hanno preso atto che non potevano restare insieme. Prima di farsi del male, hanno scelto di salvare l’amore che hanno vissuto e di andare avanti l’uno senza l’altra. Anche se Bianca non parla di fine di un amore, ma solo di una trasformazione.

Bianca Atzei: “Il legame con Noah resterà indissolubile”

Ad unire per sempre Bianca e Stefano sarà il piccolo Noah che ha reso il loro legame indissolubile. Il loro amore è cambiato, si è trasformato in un affetto vero e sincero: “Abbiamo creato la cosa più bella della nostra vita e ci terrà legati per sempre”. Bianca ha poi aggiunto che la rottura è avvenuta in modo sereno senza drammi e che fra loro oggi c’è un rispetto reciproco:

“Siamo due persone molto intelligenti. Mio figlio deve avere una mamma sorridente e felice, quindi faccio di tutto per avere un rapporto tranquillo. C’è rispetto reciproco”. La cantante oggi sta pensando a tornare in studio, desidera riprendere la sua carriera da dove si è fermata e cercare di non focalizzarsi troppo sul fallimento sentimentale.

Checco dei Modà a fianco di Bianca Atzei: scriverà canzoni per lei

In questo periodo non facile Bianca Atzei ha cercato di reagire e di guardare avanti in modo positivo. Al suo fianco ha avuto l’avvocato Annamaria Bernardini che l’ha supportata emotivamente oltre che legalmente, ma anche Checco dei Modà che le ha offerto di tornare a cantare. A quanto pare è pronto a scrivere dei pezzi per lei:

“Mi ha detto che mi avrebbe aiutata a scrivere canzoni. Questo mi aiuta a non pensarci”. Per Bianca è un nuovo inizio su tutti i fronti. Desidera essere serena e non farsi travolgere dalla negatività.