Perché Antonella Mosetti ha deciso di lasciare l’Isola: le crisi e il lutto non superato

L‘Isola dei Famosi 2025 continua ad assistere ad un fuggi fuggi dei suoi concorrenti. Con Antonella Mosetti che ha deciso di abbandonare le Honduras, il reality show condotto da Veronica Gentili si trova davanti al sesto dietro front dall’inizio della prima puntata. E non è passato neanche un mese.

Si parla già di una delle edizioni più difficili di sempre perchè i naufraghi sembrano fare i conti con se stessi ancor prima di mettere il piede sulla sabbia. In queste ultime ore sta facendo discutere la scelta di Antonella Mosetti di lasciare il reality dopo solo 20 giorni dal suo sbarco nella natura selvaggia dell’America Centrale: una decisione che però ha colto il pubblico a metà strada tra la sorpresa e la comprensione.

L’ex ragazza di Non è la Rai che non è nuova ai reality si è trovata in un momento particolare della sua vita. Già nelle prime puntate, il volto della showgirl appariva più segnato, meno spavaldo, come se una parte di sé non fosse mai sbarcata davvero sull’isola. I momenti di solitudine, le prove fisiche e le tensioni quotidiane hanno amplificato un dolore che Mosetti porta dentro da mesi, ma che la giungla ha reso impossibile da ignorare.

Ho sbagliato il momento

Antonella Mosetti ha deciso di lasciare l’Isola dei Famosi ma non è solo questione di “fame” e stanchezza. Ciò che ha turbato la showgirl è una cosa più profonda, che va oltre i meccanismi televisivi. Già durante la seconda puntata, in un toccante confessionale, Antonella aveva lasciato intravedere le crepe emotive che il gioco stava facendo emergere: “Probabilmente ho sbagliato il momento. Ho 49 anni, non sono una bambina e ho passato più tempo nella mia vita a stare male che bene. Finché non entri in questo reality non capisci quanto sia importante l’abbraccio delle persone che ami.” Ora, a pochi giorni da quelle parole, è arrivata la conferma ufficiale della sua uscita.

Antonella ha subito una perdita importante recentemente: suo padre è morto qualche mese fa dopo una lunga malattia. La verità è che l’Isola, con il suo silenzio e la sua distanza dal mondo, non perdona chi ha conti in sospeso con il dolore e la 49enne, nonostante l’esperienza e la forza apparente, non era ancora pronta ad affrontare questo distacco da casa, dai suoi cari. La recente perdita del padre è un lutto che l’ha segnata profondamente, un evento che lei stessa ha ammesso di non aver ancora elaborato. In Honduras, l’assenza di affetti, la mancanza di contatto umano e il tempo dilatato hanno aperto un varco che ha reso insostenibile la permanenza.

A nulla è valso il sostegno commosso della figlia Asia Nuccetelli, che da casa le aveva rivolto parole d’amore e incoraggiamento, spronandola a non mollare. “Voglio vederti grintosa”, le aveva detto. E Antonella, per un momento, aveva provato a resistere. Ma la fragilità non sempre si piega alla razionalità. Quando il dolore è più forte del contesto, non resta che ascoltarlo. Prima di lei hanno lasciato il gioco Camila Giorgi, Spadino, Nunzio Stancampiano, Leonardo Brum e Angelo Famao.