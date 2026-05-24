Perché (anche) Massimiliano Gallo lascia Imma Tataranni

La notizia era nell’aria, ma adesso assume i contorni dell’ufficialità più amara per i fan della fiction italiana. Dopo il passo indietro di Vanessa Scalera, anche Massimiliano Gallo saluta definitivamente Matera e il set di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore.

Un doppio addio che, di fatto, mette la parola fine a uno dei capitoli più gloriosi e visti della serialità di Rai 1, lasciando l’iconica procuratrice di Mariolina Venezia orfana non solo della sua interprete principale, ma anche del suo storico e amatissimo co-protagonista.

La conferma dall’attore Massimiliano Gallo

L’annuncio è arrivato in un momento di grande svolta professionale per l’attore napoletano, impegnato nella promozione della sua prima opera dietro la macchina da presa, il film La Salita. Proprio parlando della sua evoluzione artistica e del legame profondo sviluppato con la Basilicata in ben sette anni di lavoro sul campo, Gallo ha chiarito la sua posizione.

Il legame con quel territorio resta indissolubile, ma i progetti futuri guardano altrove. La volontà espressa è quella di fare ritorno in quelle terre straordinarie ed esplorarle sotto una nuova veste, ovvero quella di regista, escludendo categoricamente la partecipazione a una sesta stagione nei panni di Pietro De Ruggeri.

Un ciclo che si chiude per la fiction di Rai 1

Questa decisione segue a ruota quella, altrettanto drastica, presa da Vanessa Scalera. Già qualche mese fa l’attrice pugliese aveva espresso con serenità e fermezza la volontà di non indossare più i cappotti leopardati e i panni della spigolosa sostituto procuratore, ritenendo concluso un percorso durato cinque stagioni e preferendo dedicarsi a nuove sfide professionali.

Nonostante la macchina produttiva Rai e lo sceneggiatore Salvatore De Mola avessero sperato fino all’ultimo in un ripensamento dei protagonisti, spinti anche dagli ascolti straordinari che la serie ha sempre garantito a Viale Mazzini, i margini di manovra si sono azzerati.

Perdere in un colpo solo sia Imma che Pietro significa dover rinunciare al cuore pulsante della narrazione, a quel gioco di contrasti familiari e coniugali che aveva decretato il successo della fiction. Il futuro della serie appare dunque segnato: senza la sua coppia d’oro, la strada per Imma Tataranni sembra essersi interrotta definitivamente.