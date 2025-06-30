Perchè Amadeus ha lasciato Affari Tuoi e la Rai

Amadeus, perché ha lasciato la Rai e Affari Tuoi nonostante gli ascolti eccellenti: il conduttore ha rivelato i motivi della sua scelta

L’addio di Amadeus alla Rai dopo il successo di Sanremo e quello di Affari Tuoi e delle diverse prime serate da lui condotte ha avuto un eco mediatico rilevante. Il conduttore fino allo scorso anno era il personaggio di punta della scuderia della rete di Stato e ha lasciato un vuoto non indifferente nei corridoi di Viale Mazzini.I motivi che hanno spinto Amadeus a cambiare rotta e dare credibilità ad un canale meno in vista come la Nove sono stati originati da diverse ragioni: il conduttore non ha tenuto conto solo dei dati Auditel o del compenso offertogli, ma ha considerato anche altri fattori.

In più occasioni Amadeus ha parlato della sua decisione, non compresa dall’opinione pubblica, ma anche dal pubblico. In Rai godeva di ampia considerazione da parte della dirigenza, inoltre gli hanno offerte diverse possibilità per rimanere e dei cachet davvero inaspettati, ma non è riuscito a non dare retta al suo istinto e avventurarsi in qualcosa di incerto. Probabilmente la maggior parte delle persone non avrebbero cambiato direzione, sarebbero rimasti in Rai in una comfort zone che per Amadeus non era più stimolante.

“Sono un irrequieto della televisione, difficile che un programma con me ha superato i quattro o cinque anni, tempo che mi spinge sempre a provare cose nuove. Sono qui a 62 anni proprio per questo.” Amadeus ha poi ricordato la sua gavetta, diversa da molti giovani conduttori: “Appartengo alla generazione che non sapeva come si studiava per diventare conduttore, eri guidato solo dai sogni. La radio è stato il mezzo, la mia palestra quotidiana per l’improvvisazione e per combattere la timidezza”. Il conduttore ha poi ribadito che la Rai ha fatto di tutto per trattenerlo, ma alla fine ha percepito un’assenza di umanità da parte dell’azienda.

Amadeus: “Ho seguito il mio istinto”

L’ex direttore artistico di Sanremo ha ammesso che non ci sono stati contrasti su un possibile accordo, ne tanto meno gli è stato offerto un compenso minore a quello di Nove. Ha ricevuto due proposte molto simili, ma ha optato per quella che riteneva più adatta al suo modo di fare. A condizionarlo nella scelta è stato il suo istinto, ma soprattutto il lato umano. Nessuno della dirigenza di rete era presente all’ultima puntata di Affari Tuoi e questo gli è dispiaciuto molto:

“Non posso negare che non c’era nessuno nell’ultima registrazione di Affari Tuoi, non c’era nessun dirigente. E non posso negare che mi sia dispiaciuto, ma più per tutta la squadra che per me.” Ha poi aggiunto: “Io sono molto felice, perché vado a sensazione e la mia sensazione è che in quel momento alcuni miei punti fermi non li avevo più, erano cambiate delle persone. Ci vuole anche una questione di rapporto umano, che può sembrare una cosa strana nel nostro mondo, ma alla mia età il rapporto umano viene quasi di pari passo con tutto il resto.

“Qui ho trovato persone meravigliose”, le parole di Amadeus su Nove

Amadeus non è pentito della sua scelta anche se il debutto di alcuni suoi programmi è stato tiepido. Ha voluto primeggiare i rapporti umani a quelli economici. Ha poi ribadito che a Nove ha conosciuto persone meravigliose che lo hanno fatto sentire accolto e di famiglia, presupposti necessari per lavorare bene:

“Ci vuole anche una questione di rapporto umano, che può sembrare una cosa strana nel nostro mondo, ma alla mia età il rapporto umano viene quasi di pari passo con tutto il resto…Io qui ho trovato tre persone fantastiche, umanamente. Sarò un romantico ma questa per me è una cosa fondamentale.”