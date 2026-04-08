Perchè Adriana Volpe ha (di nuovo) lasciato la casa del Grande Fratello Vip
GF Vip, Adriana Volpe fuori dalla Casa per la seconda volta in pochi giorni. Mediaset conferma l’abbandono temporaneo per motivi personali
Nuovo stop forzato e momentaneo per Adriana Volpe. La concorrente ha abbandonato il perimetro del Grande Fratello Vip per la seconda volta in pochi giorni, come confermato da una nota ufficiale diramata dai canali Mediaset.
Il comunicato parla esplicitamente di un’uscita dettata da “motivi personali“, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno imposto alla conduttrice di interrompere per il momento la sua partecipazione al reality.
Sebbene una parte dell’opinione pubblica ipotizzi la necessità di accertamenti clinici dopo il lieve infortunio alla mano occorso nei giorni scorsi, la reiterazione del provvedimento a stretto giro suggerisce uno scenario più articolato.
La produzione ha comunque specificato che si tratta di un abbandono temporaneo, indicando la volontà di reintegrare la concorrente nel gioco non appena superata l’attuale criticità.
Lo scontro con Alessandra Mussolini e la nostalgia per la figlia
L’uscita di Adriana Volpe avviene all’indomani della diretta del 7 aprile, una serata segnata da forti contrasti verbali. La conduttrice si era resa protagonista di un duro confronto con la coinquilina Alessandra Mussolini, accusata di coordinare strategicamente le tensioni interne alla Casa.
Il dibattito si era poi esteso allo studio, dove l’opinionista Selvaggia Lucarelli aveva criticato aspramente l’atteggiamento della Volpe, definendola una stratega eccessivamente influenzata dai feedback esterni.
Oltre alle dinamiche di gioco, restano sullo sfondo le pregresse dichiarazioni della concorrente relative alla gestione della lontananza dalla figlia Giselle. Già nelle settimane precedenti, la Volpe aveva manifestato l’intenzione di ritirarsi, desistendo solo dopo un confronto chiarificatore con Antonella Elia.
Adriana Volpe tornerà al Grande Fratello Vip?
Al momento, la produzione non ha comunicato una data certa per il rientro della concorrente, specificando però nel comunicato diramato attraverso i social ufficiali che l’uscita dal gioco è temporanea.
Resta, dunque, da verificare se le prossime ore porteranno a una nota integrativa da parte di Mediaset o se il chiarimento e il successivo ingresso verrà rimandato alla prossima puntata in diretta.