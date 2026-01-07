“Per rispetto di Terence Hill non l’ho mai chiesto”, la scelta di Raoul Bova a Don Matteo

Raoul Bova torna ancora una volta a vestire i panni di don Massimo nella fortunata fiction Don Matteo 15, una stagione che avrà al centro della storia l’errore come parte inevitabile del cammino umano. Nel corso di un’intervista rilasciata per AGI, l’attore ha spiegato il motivo per cui un sacerdote sbaglia e cade. “Don Matteo era un prete molto più “arrivato”, con delle risposte, con un livello di consapevolezza ormai molto elevato” – ha ammesso Bova – “Don Massimo invece è un prete ancora alla ricerca della propria fede, che ha la possibilità di sbagliare per capire”.

La scelta di Raoul Bova

“La tua vita e quella del personaggio finiscono per intrecciarsi” – ha continuato l’attore – “La sua imperfezione, il suo mettersi in dubbio, mi hanno fatto compagnia. C’è tanto di me, delle mie domande, del mio rapporto con Dio, delle mie debolezze. Ma anche del sostegno delle persone intorno”. Durante la stessa intervista, gli è stato anche domandato se abbia mai pensato di chiedere una modifica al titolo della fiction, dato che non è mutato anche dopo l’addio di Terence Hill e l’avvento di Raoul Bova.

“Assolutamente no” – ha risposto lui – “Don Matteo rimarrà sempre Don Matteo”. Lo stesso ha anche fatto presente di non aver mai preteso un cambio titolo, soprattutto per rispetto verso Terence Hill e verso l’identità di ogni personaggio. “Cambiano i preti, non il titolo“, ha infine concluso Raoul.

Le anticipazioni sulla nuova stagione

Nel corso della precedente stagione, il Capitano Diego Martini e Giulia Mezzanotte, sorella di don Massimo, hanno convinto il pubblico con una storia d’amore profonda e avvincente. I due hanno infatti manifestato la propria intenzione di sposarsi, anche se durante le puntate dovranno fare i conti con importanti interrogativi. Diego sembra avere le idee molto chiare, ma la situazione si rende complicata a causa di varie vicissitudini personali; Giulia ha invece appena perso la madre, non ha una vera e propria strada e non riesce ancora a capire quale sia il suo posto nel mondo. Nella serie arriva intanto una giovane Marescialla della caserma di Spoleto, Caterina Provvedi, che è stata chiamata a sostituire il Maresciallo Cecchini, il quale non ha però alcuna intenzione di andare in pensione.

Caterina nasconde un segreto, che condivide all’inizio solamente con don Massimo. Quest’ultimo deve affrontare, in questa stagione, nuove sfide. Il prete incontra una giovanissima adolescente incinta e senza memoria, che accoglie in canonica. Si ritrova così a fare il doppio papà di un neonato di pochi mesi, Max, e di Bart, il bambino con sindrome di Down.