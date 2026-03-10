Da giovedì 12 marzo su Sky e NOW torna il reality d’avventura condotto da Costantino della Gherardesca. Quest’anno il cast si arricchisce con una coppia in più e una squadra di inviati inedita: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda accompagneranno i viaggiatori tra templi indonesiani, metropoli cinesi e tradizioni nipponiche.

Pechino Express riparte verso l’Estremo Oriente: dieci coppie, tre inviati e un viaggio tra Indonesia e Giappone

Giovedì 12 marzo prende il via la nuova stagione di Pechino Express, il programma Sky Original prodotto da Banijay Italia che quest’anno alza ulteriormente l’asticella con un cast interessante e da scoprire. Nessuna superstar assoluta, nomi in parte da conoscere e in parte tutti da scoprire per una edizione che, a giudicare già dalla conferenza stampa, si annuncia interessante e scoppiettante.

Pechino Express, edizione 2026

La trasmissione condotta da Costantino della Gherardesca si prepara a guidare il pubblico in un percorso di oltre 5.450 chilometri attraverso tre nazioni asiatiche: Indonesia, Cina e Giappone. L’appuntamento settimanale andrà in onda ogni giovedì alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW, con disponibilità on demand.

Una delle principali novità riguarda il numero di concorrenti: per la prima volta nella storia del programma, le coppie in gara salgono a dieci, ampliando così il ventaglio di personalità e dinamiche interpersonali. Altra innovazione significativa è la presenza di ben tre inviati, ciascuno dei quali seguirà i viaggiatori in uno specifico paese del percorso. Lillo Petrolo sarà il riferimento in Indonesia, Giulia Salemi – che ha già vissuto l’esperienza di Pechino Express come concorrente dieci anni fa – opererà in Cina, mentre Guido Meda accompagnerà la corsa finale in Giappone.

Il cast e le coppie in competizione

La selezione dei partecipanti offre un mix variegato di provenienze professionali e legami affettivi. Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, semplicemente incontenibile in conferenza stampa, rappresentano la comicità napoletana consolidata nel tempo, portando sul programma la loro sintonia costruita in anni di collaborazioni teatrali e televisive. Durante la conferenza stampa di presentazione, i due hanno monopolizzato l’attenzione con battute e siparietti, confermando il loro ruolo di quota comica dell’edizione.

Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, partecipa insieme all’amico d’infanzia Filippo Laurino, videomaker e laureato in video design. La coppia porta la prospettiva della generazione cresciuta tra social media e visibilità mediatica. Tra gli atleti spiccano Fiona May e Patrick Stevens, entrambi con un passato olimpico rispettivamente nel salto in lungo e nello sprint: i due sono legati sentimentalmente e hanno una figlia di un anno.

Jo Squillo e Michelle Masullo – che TV Blog ha intervistato in esclusiva – incarnano un rapporto che va oltre i ruoli convenzionali, definendosi madre e figlia elettiva dopo essersi conosciute nel 2018. La cantante e l’aspirante DJ hanno dichiarato di essersi presentate con gli zaini più pesanti della competizione, includendo piastre per capelli e outfit di eco-pelle. Anche Elisa Maino e Mattia Stanga, influencer tra i più seguiti in Italia, hanno ammesso di aver portato un bagaglio consistente: lui ha incluso un’intera farmacia personale e persino un cuscino sottovuoto.

Nel gruppo figurano inoltre i rapper Dani Faiv e Tony 2Milli, i comedian Tay Vines e Assane Diop, Steven Basalari e Viviana Vizzini (ex fidanzati che hanno scelto il programma per mettere alla prova la loro relazione), Gaia De Laurentiis e la figlia Agnese Catalani, e infine le sorelle argentine Candelaria e Camila Solórzano.

Il percorso tra tre culture

L’itinerario attraversa territori che rappresentano un ventaglio di tradizioni millenarie e trasformazioni contemporanee. La partenza è fissata a Bali, dove i concorrenti si confronteranno con l’intreccio tra spiritualità induista, architettura templare e natura selvaggia dell’isola indonesiana. Il viaggio proseguirà a Java prima di spostarsi verso la Cina, toccando metropoli come Shanghai e Nanchino, città che incarnano la coesistenza tra eredità storica e sviluppo accelerato.

La tappa finale si svolgerà in Giappone, dove i viaggiatori scopriranno la convivenza tra modernità tecnologica e rispetto delle tradizioni. Tokyo rappresenterà l’immersione nella megalopoli, mentre Kyoto – antica capitale imperiale – ospiterà la conclusione della competizione. Costantino della Gherardesca, durante la presentazione, ha sottolineato come questo percorso permetterà ai concorrenti di entrare in contatto con realtà culturali spesso inaccessibili ai normali circuiti turistici.

Le regole del gioco

Il meccanismo del programma mantiene l’impostazione consolidata negli anni: ogni coppia dispone di un euro al giorno a persona in valuta locale e di uno zaino con dotazione minima. I viaggiatori devono arrangiarsi per trovare passaggi sui mezzi di trasporto e ospitalità notturna presso le popolazioni locali. La resistenza fisica e psicologica diventa elemento centrale, insieme alla capacità di adattamento e alla gestione dei rapporti interpersonali.

Al termine di ogni tappa, Costantino della Gherardesca accoglierà le coppie sul tappeto rosso, stilando la classifica in ordine di arrivo. Chi occupa le ultime posizioni rischia l’eliminazione, ma la decisione finale spetta alla temuta Busta Nera che stabilisce se la puntata è eliminatoria oppure no. Nella prima puntata, la Busta Nera è stata affidata alla coppia formata da Steven Basalari e Viviana Vizzini, vincitori della prova speciale trasmessa nello speciale “Pechino Express – La Missione Zero”, già disponibile on demand.

Come da tradizione consolidata, il premio finale verrà devoluto a sostegno di un’organizzazione non governativa che opera nei territori visitati durante il percorso. Questa scelta conferma la volontà del programma di coniugare l’aspetto competitivo con un messaggio di solidarietà e responsabilità sociale.

La produzione dietro le quinte

Le riprese hanno richiesto circa un mese di lavoro sul campo, con una troupe composta da 120 persone che ha utilizzato 31 telecamere di diverse tipologie e tre droni. Il materiale raccolto ammonta a circa 1600 ore di registrazioni, pari a 42 terabyte di girato da portare al montaggio. La presenza di un medico al seguito ha garantito l’assistenza sanitaria durante l’intero percorso.

Fabrizio Ievolella di Banijay Italia, intervenuto alla conferenza stampa, ha parlato di una “scommessa a rilancio e di un investimento su più fronti”, evidenziando l’ambizione produttiva di questa edizione. La scelta di aumentare il numero di coppie e di inviati risponde all’obiettivo di arricchire le dinamiche narrative e offrire una copertura più capillare dei tre paesi visitati.

Le reazioni del cast

Durante la presentazione ufficiale alla stampa, sono emersi i primi indizi sulle tensioni e le alleanze che caratterizzeranno la trasmissione. Francesco Paolantoni ha dichiarato che l’esperienza ha consolidato il rapporto già intenso con Biagio Izzo, mentre Giulia Salemi ha confessato che tornare a Pechino Express da inviata è stato emozionante ma anche faticoso per la lontananza dal figlio Kian, pur ammettendo di aver finalmente dormito per la prima volta in un anno.

Guido Meda si è detto pronto a partecipare come concorrente in una futura edizione, dopo aver constatato quanto il programma sia in grado di trasformare le persone. L’esperienza in Giappone gli ha permesso di andare oltre la conoscenza legata al mondo delle corse motociclistiche, ambito nel quale si era sempre mosso durante i suoi numerosi viaggi nel paese.

Bizzarro lo spoiler di Jo Squillo che davanti ai giornalisti ha detto, per prima cosa, “vi rivelo che i vincitori sono gli Spassusi, Biagio Izzo e Paolantoni” quando in realtà sullo sviluppo e sulla conclusione della trasmissione vige il più assoluto riserbo e un embargo totale.

Un momento di tensione si è verificato tra Gaia De Laurentiis e la figlia Agnese Catalani quando la madre ha accennato a episodi critici avvenuti durante il viaggio. La reazione di Agnese, visibilmente scossa e sul punto di piangere, ha lasciato intravedere frizioni che probabilmente emergeranno nel corso delle puntate.

Elisa Maino e Mattia Stanga hanno sottolineato di aver voluto vivere un’esperienza completamente analogica, lontana dai social network che caratterizzano il loro lavoro quotidiano. Mattia ha ironizzato sul fatto che avrebbe gradito conoscere sempre la posizione dell’ospedale più vicino, rivelando un approccio prudente nonostante la giovane età.

La formula consolidata di un programma longevo

Pechino Express continua a costruire il proprio successo sulla capacità di unire l’aspetto avventuroso del viaggio con l’osservazione delle dinamiche umane. Il formato prevede che i concorrenti si confrontino non solo con le difficoltà logistiche e fisiche del percorso, ma soprattutto con la tenuta dei legami che li uniscono ai propri compagni di viaggio. La scoperta di culture lontane diventa pretesto per una riflessione più profonda sul valore delle relazioni e sulla resistenza psicologica.

L’edizione 2026 promette di mantenere intatta questa formula, arricchendola con un cast che mescola generazioni, provenienze e sensibilità diverse. La presenza di volti noti della comicità, dello sport, della musica e del mondo digitale garantisce una varietà di approcci e reazioni di fronte alle prove che i viaggiatori dovranno affrontare.