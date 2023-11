Pechino Express 2024: gli spoiler

In queste settimane, sul web, fioccano i primi spoiler su ‘Pechino Express 2024’. Che sia veri, presunti o completamente errati, da fan della trasmissione, è giusto anche analizzarli per scoprire i retroscena di uno degli show più attesi della prossima stagione televisiva.

SE NON VOLETE ROVINARVI LA SORPRESA, NON PROSEGUITE LA LETTURA DEL POST

ANTONELLA FIORDELISI E’ RIENTRATA IN ITALIA DOPO PECHINO EXPRESS 2024?

Antonella Fiordelisi, in gara con Estefania Bernal per la coppia Italia – Brasile, qualche ora fa, è rientrata in Italia e su Instagram.

Antonella fiordelisi ma come è possibile che sei ancora più bona 🔥#fiorde pic.twitter.com/h6U79sG5e3 — Miss Simpatia 🌸🐍 (@Miss_simpatia16) November 21, 2023

Gara finita o registrazioni terminate con un ‘lieto fine’?. Il messaggio dell’ex gieffina, sui social ufficiali, è criptico proprio perché, per contratto, non può far trapelare anticipazioni nemmeno ai fan della prima ora:

“Buongiorno, grazie sempre per il vostro supporto. Mi piacerebbe raccontarvi tante cose ma purtroppo NON posso assolutamente dire niente, dovrete attendere fino a marzo. A breve torno attiva sui social. Il mio detox è quasi finito”.

Antonella non sa che siamo andati avanti un mese solo grazie a questo video di autostop che ci ha fatto crepare e respirare al tempo stesso pic.twitter.com/uAKWaHE6G5 — bè 🌷 fiordelisi docet (@iamaseaunicorn) November 21, 2023

MEGAN RIA E MADDALENA SVEVI CONCORRENTI DI PECHINO EXPRESS 2024

Sui vari gruppi Telegram, dedicati all’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca e Fru dei The Jackal, è apparsa una foto, scattata durante la registrazione. Si intravedano due ex allieve di ‘Amici‘, ovvero Megan Ria e Maddalena Svevi. Le due viaggiatrici, con tanto di kit e borsone, si sono unite al gruppo a gara già iniziata? E soprattutto da concorrenti titolari o in sostituzione di una coppia che ha dovuto lasciare anticipatamente la gara per infortunio?

toti e artem che ci fanno con megan e maddalena ? pic.twitter.com/2JTUAOJwgc — conci_cappa SPOILER MAREFUORI4 (@KappaConci) November 4, 2023

CHI SONO LE PRIME DUE COPPIE ELIMINATE DA PECHINO EXPRESS 2024?

E’ il sito Blogtvitaliana.it, in un articolo pubblicato lo scorso 4 novembre, a rivelare, attraverso una foto esclusiva, le papabili prime due coppie eliminate dal gioco. Osservando attentamente lo scatto, il portale è sicuro che a lasciare l’avventura, per primi, sono stati i ‘Romagnoli’, la coppia composta da Paolo Cevoli e sua moglie Elisabetta Garuffi. A seguire, mancano all’appello, anche i ‘Brillanti’, ovvero Nancy Brilli e Pierluigi Iorio. Sarà davvero così?!