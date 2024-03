Questa sera, giovedì 21 marzo 2024, su Sky Uno, a partire dalle ore 21:15, andrà in onda la terza puntata di Pechino Express – La Rotta del Dragone, l’adventure-game condotto da Costantino della Gherardesca con la partecipazione di Fru.

Pechino Express 2024, terza puntata 21 marzo: anticipazioni

A partire dalla terza puntata, una nuova coppia entrerà in gioco.

Questa sera, i viaggiatori percorreranno un tragitto che misura ben 526 chilometri, che avrà inizio da Cao Bang, nell’estremo nord del Vietnam, fino al traguardo di puntata di Lao Cai, al confine con la Cina. Durante il tragitto, i viaggiatori scopriranno la cucina vietnamita e le tradizioni gastronomiche locali che saranno il fil rouge di buona parte delle missioni.

A Cao Bang, nel mercato di Cao Binh, ci sarà la prima missione denominata Rice Cooking Competition, una sfida sulla cottura del riso. A seguire, nel villaggio di Van Tung, i viaggiatori si improvviseranno chef alle prese con i noodles.

A Cao Ky, invece, avrà sede la prima prova immunità della stagione: le 4 coppie più veloci a firmare il libro rosso si affronteranno nella lotta dei cuscini, che metterà in palio la possibilità di accedere direttamente alla tappa successiva.

A Lao Cai, infine, attraverso la busta nera, scopriremo se questa tappa sarà eliminatoria oppure no.

Pechino Express 2024, concorrenti, coppie: chi sono?

Le coppie rimaste in gara in quest’edizione di Pechino Express sono I Caressa (Fabio ed Eleonora Caressa), I Pasticcieri (Damiano e Massimiliano Carrara), I Fratm (Artem e Antonio Orefice), I Romagnoli (Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi), I Brillanti (Nancy Brilli e Pierluigi Iorio), I Giganti (Kristian Ghedina e Francesca Piccinini), Le Amiche (Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo) e Italia Argentina (Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi).

Da questa puntata, entrerà in gara anche la coppia de Le Ballerine composta da Maddalena Svevi e Megan Ria.

Pechino Express 2024, terza puntata 21 marzo: dove vederlo in tv e in streaming

La puntata di stasera di Pechino Express – La Rotta del Dragone andrà in onda a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno e, in streaming, su NOW. Ogni puntata avrà inizio un’ora dopo sul canale Sky Uno +1.

TvBlog seguirà la puntata in tempo reale con il consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:15.