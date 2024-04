Questa sera, giovedì 11 aprile 2024, su Sky Uno, a partire dalle ore 21:15, andrà in onda la sesta puntata di Pechino Express – La Rotta del Dragone, l’adventure-game condotto da Costantino della Gherardesca con la partecipazione di Fru nel ruolo di inviato.

Pechino Express 2024, sesta puntata 11 aprile: anticipazioni

Nella puntata di questa sera, vedremo l’ultima corsa in Laos delle sei coppie di viaggiatori rimasti in gara. La tappa, lunga in totale 420 chilometri, avrà inizio a Luang Prabang e finirà a Vientiane, dove le coppie potranno mettere in tasca il biglietto per lo Sri Lanka, terzo e ultimo paese di quest’edizione.

Alla partenza, le coppie riceveranno una sorpresa: le coppie, infatti, verranno mischiate. Le nuove coppie affronteranno, insieme, una serie di prove intermedie.

Il campo dei partecipanti, successivamente, si arricchirà di una nuova coppia, I Lumaconi, composta da Maria Rosa Petolicchio e Dario Vergassola, già protagonista, senza molto successo, della scorsa edizione del programma. Il loro ruolo sarà imprevedibile per le altre coppie in gara.

Stasera, ci sarà anche la prova più temuta di tutto il viaggio, quella dei Sette Mostri: davanti alle coppie, ci sarà la ruota con 7 alimenti molto lontani dalle nostre abitudini culinarie. I viaggiatori dovranno svuotare i propri piatti prima di percorrere gli ultimi chilometri.

Al traguardo, scopriremo se la tappa di stasera sarà eliminatoria oppure no.

Pechino Express 2024, concorrenti, coppie: chi sono?

Le coppie in gara in quest’edizione di Pechino Express sono I Caressa (Fabio ed Eleonora Caressa), I Pasticcieri (Damiano e Massimiliano Carrara), I Fratm (Artem e Antonio Orefice), Le Amiche (Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo), Italia Argentina (Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi) e Le Ballerine (Maddalena Svevi e Megan Ria).

Pechino Express 2024, sesta puntata 11 aprile: dove vederlo in tv e in streaming

La puntata di stasera di Pechino Express – La Rotta del Dragone andrà in onda a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno e, in streaming, su NOW. La puntata avrà inizio un’ora dopo sul canale Sky Uno +1.

TvBlog seguirà la puntata in tempo reale con il consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:15.