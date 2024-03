Questa sera, giovedì 28 marzo 2024, su Sky Uno, a partire dalle ore 21:15, andrà in onda la quarta puntata di Pechino Express – La Rotta del Dragone, l’adventure-game condotto da Costantino della Gherardesca con la partecipazione di Fru.

Pechino Express 2024, quarta puntata 28 marzo: anticipazioni

Nella puntata di stasera, vedremo i viaggiatori affrontare una tappa lunga 454 km, che inizierà a Lao Cai e terminerà a Dien Bien Phu.

Il viaggio inizierà precisamente sotto il tempio sacro di Lao Cai, dedicato alla Dea madre del cielo, una delle quattro sante immortali del Vietnam.

Ad inizio puntata, I Pasticcieri, vincitori della terza tappa, riceveranno da Costantino della Gherardesca la busta nera che verrà aperta al traguardo.

Durante il percorso, i concorrenti conosceranno le donne dell’antichissima etnia Hmong e poi le donne dell’etnia Black Tai. I primi a firmare il libro rosso nel traguardo intermedio riceveranno l’immunità e passeranno alla tappa successiva.

Il tappeto rosso, infine, si troverà a Dien Bien Phu, sotto il glorioso monumento che celebra la grande vittoria dei Việt Minh contro i colonizzatori francesi.

A fine puntata, scopriremo se la tappa sarà eliminatoria oppure no.

Pechino Express 2024, concorrenti, coppie: chi sono?

Le coppie in gara in quest’edizione di Pechino Express sono I Caressa (Fabio ed Eleonora Caressa), I Pasticcieri (Damiano e Massimiliano Carrara), I Fratm (Artem e Antonio Orefice), I Romagnoli (Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi), I Brillanti (Nancy Brilli e Pierluigi Iorio), I Giganti (Kristian Ghedina e Francesca Piccinini), Le Amiche (Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo), Italia Argentina (Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi) e Le Ballerine (Maddalena Svevi e Megan Ria).

Pechino Express 2024, quarta puntata 28 marzo: dove vederlo in tv e in streaming

La puntata di stasera di Pechino Express – La Rotta del Dragone andrà in onda a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno e, in streaming, su NOW. La puntata avrà inizio un’ora dopo sul canale Sky Uno +1.

TvBlog seguirà la puntata in tempo reale con il consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:15.